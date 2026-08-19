Nhiều chủ tiệm váy cưới bỏ mặt bằng ở 'thủ phủ' Hồ Văn Huê

Đường Hồ Văn Huê dài gần 1 km, nối từ Hoàng Văn Thụ đến Nguyễn Kiệm, được người dân gọi là "con đường hạnh phúc" vì tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh trang phục cưới cùng các dịch vụ đi kèm như studio chụp ảnh, trang điểm, in thiệp.

Tuy nhiên, từ sau đại dịch Covid-19 đến nay, làn sóng đóng cửa, trả mặt bằng tại đây vẫn chưa dứt. Ghi nhận cho thấy có những đoạn đường 2-3 mặt bằng liền kề đóng cửa.

Chị Lê Thị Minh Khanh, chủ thương hiệu Jillian Bridal, cho biết giá thuê trên đường Hồ Văn Huê tăng liên tục. Năm 2013, chị thuê mặt bằng 55 m2 khoảng 15 triệu đồng/tháng, 5 năm tiếp theo tăng thêm 3 triệu. Tiếp đó, chị chuyển sang mặt bằng cùng đường có diện tích 128 m2, với giá gần 30 triệu/tháng. Sau khi chị trả mặt bằng vào cuối năm 2021, chủ nhà tiếp tục chào thuê với giá 33 triệu.

Hiện, giá thuê mặt bằng trên đường Hồ Văn Huê từ 7 triệu đến 40 triệu đồng/tháng, tùy diện tích. Trong hình là căn có bề ngang 3 m được chào thuê với giá 7 triệu đồng. Những mặt bằng có bề ngang khoảng 4-5 m có giá khoảng 22-30 triệu đồng, trong khi các căn dao động 7-10 m được cho thuê khoảng 35-40 triệu đồng.

Tuy nhiên, một vài thương hiệu cũng tận dụng làn sóng trả mặt bằng trên đường Hồ Văn Huê để tìm đến mở cửa hàng, đơn cử như thời trang thiết kế nữ Dé Kaen vừa chuyển cửa hàng từ đường Hoa Lan (phường Cầu Kiệu) về đây hơn một tháng nay. Trong hình, Rachis Bridal ngay kế bên đã rời đi, còn thương hiệu Lumiere Weddings vẫn duy trì kinh doanh tại "thủ phủ" váy cưới này.

Trong khi đó, một mặt bằng 5 tầng đang được Yungo Bridal sửa chữa để chuẩn bị khai trương vào cuối tháng 8. Chị Tiền Ngô, chủ thương hiệu, cho biết thay vì mở một cửa hàng quy mô nhỏ hoặc chọn vị trí ở tuyến đường khác, Yungo Bridal quyết định đầu tư vào mặt bằng trên đường Hồ Văn Huê để nhanh chóng xây dựng độ nhận diện.

Không chỉ trang phục, dịch vụ hoa tươi cũng bắt đầu xuất hiện trên đường Hồ Văn Huê. Ghi nhận giữa tháng 7, cửa hàng của An An đang được sơn sửa để chuẩn bị khai trương. Hiện, cửa hàng đã đi vào hoạt động.

Hầu hết cửa hàng trên đường Hồ Văn Huê đang triển khai các chương trình khuyến mại đón mùa cưới cuối năm. Trên mạng xã hội, các cửa hàng này cũng đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm, ưu đãi trong tháng 8.

Trước đây, khi nhắc đến áo cưới, người tiêu dùng nghĩ ngay đến đường Hồ Văn Huê hay 3 Tháng 2; về sau, đường Hồ Văn Huê trở nên sầm uất hơn. Xung quanh khu vực còn có các trung tâm hội nghị tiệc cưới như White Palace, Diamond Place, The Adora...

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