Nhiệt độ hạ thấp, Hà Nội ban đêm xuống 10 độ

Dự báo thời tiết 13/12, không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc chìm trong giá rét, nhiệt độ nhiều nơi giảm sâu.

Ngày 13/12, không khí lạnh tăng cường mang theo cái rét buốt cắt da cắt thịt ở nhiều khu vực của miền Bắc. Từ đêm 13/12, không khí lạnh được tăng cường thêm và ảnh hưởng đến Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Nhiệt độ ở miền Bắc hạ thấp, vùng núi cao có nơi xuống dưới 5 độ. Ảnh: Dương Quốc Hiếu.

Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Từ đêm 13/12 Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ phổ biến từ 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; ở Bắc Trung Bộ phổ biến từ 12-15 độ.

Nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội ngày 12/12 là 15-17 độ thì ngày 13/12 giảm xuống chỉ còn 14-16 độ, về đêm chỉ còn từ 10-13 độ. Nhiệt độ hạ, kèm theo những cơn mưa phùn lất phất càng khiến cái rét thêm thấm.

Trong khi miền Bắc co ro trong giá rét, miền Trung hứng chịu những cơn mưa như trút nước. Từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, mưa to vẫn tiếp diễn, có nơi mưa rất to và giông. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn (>100 mm/6h). Lượng mưa lớn khiến nguy cơ cao xảy ra lũ lụt, ngập úng.

Dự báo thời tiết 13/12 chi tiết các vùng trên cả nước

Hà Nội

Thủ đô tiếp tục chìm trong giá rét với nhiệt độ thấp. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ, cao nhất 17-19 độ.

Phía Tây Bắc Bộ

Khu vực Tây Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Trời nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ; cao nhất 17-20 độ, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Các tỉnh Đông Bắc Bộ rét đậm, có nơi rét hại. Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ; vùng núi 12-14 độ, có nơi dưới 10 độ; cao nhất 16-19 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa. Phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 15-18 độ, phía Nam 18-20 độ; cao nhất phía Bắc 18-20 độ, phía Nam 20-22 độ. Phía Bắc trời rét.

Đà Nẵng - Bình Thuận

Miền Trung từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông; riêng Ninh Thuận-Bình Thuận có mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ, phía Nam 23-25 độ; cao nhất phía Bắc 25-27 độ, phía Nam 28-30 độ.

Tây Nguyên

Tây Nguyên có nhiều mây, mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, cao nhất 24-27 độ.

Nam Bộ

Thời tiết Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ, cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.