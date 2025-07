Nhiệm vụ của U23 Việt Nam tại giải Đông Nam Á 2025

U23 Việt Nam bước vào giải U23 Đông Nam Á 2025 với mục tiêu cao nhất là bảo vệ danh hiệu vô địch giành được ở hai kỳ liên tiếp trước đó (2022, 2023). Tuy nhiên, kỳ vọng không dừng lại ở chiếc cúp khu vực.

Lứa U23 Việt Nam từng có chuỗi thành tích rực rỡ ở khu vực. Ngoài 2 chức vô địch Đông Nam Á gần nhất, lứa U23 còn từng giành HCV SEA Games 30 và 31. Nhưng sau đó không nhiều tài năng trẻ có thể bật lên, hoặc trụ lại để trở thành trụ cột đội tuyển quốc gia.

Trong số hơn 50 cầu thủ chỉ có vài điểm sáng hiếm hoi như trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang, tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Chính vì vậy, nhiệm vụ dành cho ban huấn luyện U23 Việt Nam sẽ không chỉ dừng lại ở thành tích.

Vì sau giải Đông Nam Á, thầy trò HLV Kim Sang Sik chỉ có ít thời gian chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2026 - có tính cạnh tranh cao hơn, và đặc biệt là mục tiêu trọng điểm SEA Games 33 vào tháng 12 tại Thái Lan. Trong kế hoạch dài hơi hơn, chính lứa U23 Việt Nam hiện tại sẽ gánh vác trọng trách “giấc mơ World Cup” cho bóng đá nam sân 11 người.

Vào đầu tháng 7, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch phê duyệt Đề án phát triển bóng đá VN đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với một trong những nội dung quan trọng là bóng đá nam phấn đấu vào đến tứ kết ASIAD 2030 và sẽ dự World Cup 2034.

Chính vì vậy, giải U23 Đông Nam Á 2025 không chỉ là nơi khởi đầu cho năm 2025, mà còn là bàn đạp để U23 Việt Nam xây dựng bản sắc thi đấu bền vững, hình thành bộ khung, định hình các vị trí cho đội tuyển quốc gia.

Sau quá trình tuyển chọn và trải qua các đợt tập huấn, HLV Kim Sang-sik chọn được đội hình có sự kết hợp giữa các trụ cột giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế và những nhân tố trẻ cần bồi đắp thêm bản lĩnh. Dàn cầu thủ quen mặt ở các cấp đội tuyển, gồm: Khuất Văn Khang, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Văn Trường, Phạm Lý Đức, Nguyễn Thanh Nhàn, Đình Bắc, Quốc Việt, Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình.

Bên cạnh đó có những tài năng đang phát triển nổi bật ở mùa giải 2024/25 như Nguyễn Công Phương, Lê Văn Hà, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Ngọc Mỹ. Ngoài ra, còn một gương mặt đáng chú ý là tiền vệ Việt kiều Viktor Lê. Giải đấu tại Indonesia là cơ hội để Viktor khẳng định bản thân và tạo dấu ấn rõ ràng trong màu áo tuyển, sau lần tỏa sáng ở giải giao hữu U22 tại Trung Quốc.

HLV Kim Sang-sik vốn cẩn trọng trong việc bảo mật thông tin về đội hình, lối chơi trước các giải đấu. Đây cũng là lần đầu tiên ông trực tiếp cầm quân U23 Việt Nam sau thời gian dài giao cho trợ lý Đinh Hồng Vinh.

Trận đấu mở màn với U23 Lào lúc 17h ngày 19/7 là cơ hội để HLV Kim Sang Sik cùng U23 Việt Nam thể hiện lối chơi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian qua.

