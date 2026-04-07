Nhất thể hóa: Hợp nhất quyền lực để guồng máy hành động vì dân

Việc nhất thể hoá hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước được đánh giá là bước đi phù hợp trong giai đoạn mới, góp phần tăng cường lãnh đạo thống nhất.

Sáng 7/4, với 495/495 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, đại biểu Quốc hội khóa XVI, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng).

Ngay sau khi được bầu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tuyên thệ trước Quốc hội, đồng bào, đồng chí, cử tri cả nước và phát biểu nhậm chức.

Trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng) nhấn mạnh, việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đã đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại của đất nước, cũng như đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, thuận lợi và nhất quán của Đảng đối với mọi mặt phát triển kinh tế - xã hội và bộ máy chính trị nói chung; đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển.

PV: Theo đại biểu, việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước sẽ tác động như thế nào đến hiệu quả lãnh đạo thống nhất, khả năng phản ứng nhanh trước biến động quốc tế và việc triển khai các chủ trương của Đảng trong giai đoạn mới?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Tôi cho rằng, việc nhất thể hóa lần này đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước trong một giai đoạn rất mới.

Trước tiên là việc chúng ta đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, nhất quán, hiệu quả cao của Đảng trong tất cả mọi công việc.

Thứ hai, với việc tinh gọn bộ máy và sự chỉ đạo nhất quán, mọi quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng sẽ được Quốc hội thể chế hóa kịp thời, nhanh chóng; được Chính phủ thực hiện một cách quyết liệt, hiệu quả, để đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới trong tình hình mới, đặc biệt là trong giai đoạn mà thế giới có nhiều biến đổi và tình hình trong nước cũng có sự biến động rất lớn. Bởi vì, Việt Nam có nền kinh tế rất “mở” và là quốc gia có nhiều mối quan hệ ngoại giao, cũng như quan hệ kinh tế với nhiều nước trên thế giới, nhất là với các nền kinh tế lớn của thế giới, nên bất kỳ sự biến động nào của kinh tế thế giới cũng có tác động đến Việt Nam.

Vì vậy, trong thời kỳ mới, theo tôi, yêu cầu đặt ra là cần phải hành động quyết liệt, hiệu quả và nhanh chóng hơn. Do đó, tôi cho rằng việc nhất thể hóa hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước đã đáp ứng yêu cầu công việc hiện tại của đất nước, cũng như đảm bảo sự lãnh đạo xuyên suốt, thuận lợi và nhất quán của Đảng đối với mọi mặt phát triển kinh tế xã hội và bộ máy chính trị nói chung.

PV: Theo đại biểu, tư tưởng “dân là gốc” mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh sẽ được cụ thể hóa như thế nào trong hoạt động của Chính phủ và Quốc hội để vừa thúc đẩy phát triển đất nước, vừa đảm bảo người dân không bị thiệt thòi trong nhiệm kỳ mới?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Có thể nói, trong bài phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sáng nay - khi nhấn mạnh tư tưởng “Dân là gốc” và tất cả mọi hành động của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, đều hướng tới lợi ích cao nhất của nhân dân. Đây cũng là tư tưởng xuyên suốt trong cả chiều dài lịch sử Việt Nam đối với các bậc lãnh đạo lỗi lạc.

Thực tiễn, chúng ta thấy tư tưởng lấy dân làm gốc, lấy dân làm trung tâm, nằm trong quan điểm trị quốc xuyên qua các thời kỳ lịch sử. Và, cho đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm sâu sắc hơn vấn đề này. Trong đó, trong giai đoạn này, với bộ máy Chính phủ mới, Quốc hội mới với bộ máy mới, chúng ta phải không để đất nước mất cơ hội phát triển, không để người dân phải chịu thiệt thòi.

Chính điều đó là phương châm hành động cao nhất của Chính phủ và Quốc hội. Đây cũng là mong mỏi lớn nhất của người dân trên cả nước. Tôi nghĩ rằng, tư tưởng sắc bén đó là kim chỉ nam cho một nhiệm kỳ mới hành động quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tập trung hơn, vì lợi ích cao nhất của nhân dân, cũng là lợi ích của cả dân tộc.

PV: Theo đại biểu, Quốc hội và Chính phủ nhiệm kỳ mới cần làm gì để đáp ứng kỳ vọng của cử tri về một bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, phản ứng chính sách nhanh và đảm bảo không để đất nước tụt hậu hay người dân mất cơ hội phát triển?

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Việt Nga: Không chỉ riêng tôi, mà toàn thể các đại biểu Quốc hội, cũng như toàn thể cử tri và nhân dân trên cả nước, qua theo dõi Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, đều kỳ vọng rất lớn về bộ máy của Quốc hội và bộ máy của Chính phủ trong nhiệm kỳ mới.

Kỳ vọng lớn nhất của người dân, đó là bầu ra được bộ máy của Chính phủ, của Quốc hội, không những đủ về số lượng, thu gọn về tổ chức bộ máy, mà còn đảm bảo đủ năng lực thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới - đòi hỏi nhiều quyết sách mới với bối cảnh tình hình thế giới và bối cảnh trong nước còn nhiều khó khăn.

Đối với các đại biểu Quốc hội, cũng như cử tri, nhân dân cả nước, kỳ vọng Quốc hội hoạt động ngày một chuyên nghiệp hơn, khoa học hơn, hiệu quả hơn. Trong đó, “thước đo” hoạt động của Quốc hội thể hiện qua việc chất lượng xây dựng chính sách, cũng như hiệu quả giám sát tối cao.

Một điều quan trọng nữa, là người dân và cử tri kỳ vọng và mong muốn sự phản ứng chính sách của Quốc hội ngày một nhanh chóng trong công tác xây dựng luật pháp. Việc xây dựng luật không những đáp ứng kịp thời yêu cầu của cuộc sống, mà còn phải có giá trị sử dụng lâu dài và công tác lập pháp phải đi trước một bước, góp phần kiến tạo đất nước, chứ không phải đơn giản lập pháp là để quản lý những gì đã có.

Thứ hai, đối với Chính phủ, người dân và cử tri cả nước kỳ vọng bộ máy Chính phủ mới được tinh gọn sẽ hoạt động ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả và quyết liệt hơn nữa, qua đó góp phần đưa cuộc sống của nhân dân ngày một ấm no, hạnh phúc như mong mỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nói trong bài phát biểu nhậm chức. Đó là không thể để đất nước tụt hậu, cũng như không thể nhân dân mất cơ hội.

Tất cả những điều trên, tôi cho rằng là mục tiêu cao nhất, tôn chỉ cao nhất trong một Chính phủ hành động, Quốc hội hành động, cũng là mong muốn, kỳ vọng lớn nhất của cử tri và nhân dân trên cả nước.

PV: Trân trọng cảm ơn đại biểu!