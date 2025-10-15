Nhật thắng Brazil theo kịch bản hơn cả truyện tranh

Từ những năm đầu thập niên 1990, khi bóng đá Nhật Bản bắt đầu chuyên nghiệp hóa, đất nước mặt trời mọc chọn Brazil làm hình mẫu phát triển chứ không phải Đức "công nghiệp".

Tsubasa thể hiện khát vọng bóng đá Nhật.

Trong con mắt người Nhật, Brazil không chỉ là đội tuyển từng vô địch thế giới nhiều nhất, mà còn là biểu tượng của thứ bóng đá phóng khoáng, sáng tạo và đầy cảm xúc - những phẩm chất mà bóng đá Nhật khi ấy còn thiếu.

Giải J.League năm 1991 mời huyền thoại Zico - người được mệnh danh là “Pele trắng” - đến thi đấu cho Kashima Antlers. Zico không chỉ mang đến kỹ năng và đẳng cấp Nam Mỹ, mà còn truyền cảm hứng cho cả một thế hệ cầu thủ trẻ Nhật Bản dám mơ về sân khấu thế giới. Người Nhật sùng bái các cầu thủ Brazil đến mức coi họ như người nhà.

Thậm chí, cầu thủ nhập tịch đầu tiên của Nhật dự World Cup, Wagner Lopes, cũng là người Brazil. Từ đó, mối dây liên hệ giữa hai nền bóng đá ngày càng sâu sắc - từ cầu thủ, HLV cho tới tư duy đào tạo.

Tình yêu Brazil trong truyện tranh Captain Tsubasa

Tinh thần ngưỡng mộ Brazil không chỉ thể hiện trên sân cỏ, mà còn lan sang cả văn hóa đại chúng, đặc biệt qua bộ truyện tranh Captain Tsubasa, vốn đã trở thành một biểu tượng toàn cầu. Trong thế giới của Tsubasa, Brazil được mô tả là cái nôi của bóng đá - nơi hội tụ của thiên tài, kỹ thuật và niềm vui sống cùng trái bóng.

Nhân vật chính, Tsubasa Ozora, ngay từ nhỏ mang giấc mơ đến Brazil để học bóng đá. Anh được một danh thủ Brazil - Roberto Hongo, cựu ngôi sao của Selecao - phát hiện, huấn luyện và trở thành người định hướng cả sự nghiệp. Roberto vừa là người thầy, vừa là chiếc cầu nối giúp Tsubasa hiểu rằng, bóng đá không chỉ là chiến thuật hay sức mạnh, mà là niềm đam mê và cảm xúc.

Truyện Tsubasa từng bị coi là ước mơ viển vông của người Nhật.

Trong mắt người Nhật, hình ảnh Roberto Hongo và xứ sở samba chính là biểu tượng cho thứ “bóng đá lý tưởng” - tự do, sáng tạo và nhân văn. Dù thực tế cho thấy châu Âu mới là nơi có những lò đào tạo bài bản và hệ thống khoa học nhất, Brazil vẫn là hình mẫu tinh thần của họ, là cái nôi nuôi dưỡng tình yêu bóng đá.

Ở phần World Youth Arc (còn gọi là Road to 2002), tác giả Yoichi Takahashi để cho Nhật Bản vô địch World Youth Championship sau khi thắng Brazil trong trận chung kết nghẹt thở sau 2 lần bị dẫn trước (0-1 rồi 1-2 trước khi thắng 3-2 trong hiệp phụ).

Đó là một cái kết khiến nhiều người lúc bấy giờ cho rằng chỉ là giấc mơ hão huyền. Bởi trong thực tế, bóng đá Nhật chưa từng một lần thắng Brazil. Thế nhưng, gần 25 năm sau, kịch bản tưởng như chỉ có trong manga ấy hóa thành sự thật.

Khi truyện tranh thành hiện thực tàn khốc cho Brazil

Tối 14/10/2025, tại sân Ajinomoto ở Tokyo, đội tuyển Nhật Bản làm được điều mà bao thế hệ cầu thủ và người hâm mộ chỉ dám mơ. Họ thắng Brazil 3-2. Thậm chí, thắng lợi này còn mang tính điện ảnh hơn cả trong truyện.

Bị dẫn trước 0-2 sau hiệp một, người Nhật vùng dậy mạnh mẽ trong hiệp hai, ghi liền ba bàn nhờ công Minamino Takumi, Keito Nakamura và Ueda Ayase, hoàn tất cú lội ngược dòng ngoạn mục.

Brazil thua ngược cay đắng trước Nhật.

Đó không chỉ là chiến thắng đầu tiên sau 14 lần đối đầu, mà còn là lời khẳng định vị thế mới của bóng đá Nhật Bản. Họ không còn là học trò học lỏm triết lý samba, mà đã trở thành một đội bóng trưởng thành, biết cách áp đặt lối chơi, biết kiên cường vượt qua nghịch cảnh - đúng tinh thần mà Roberto từng dạy cho Tsubasa.

Khi nhìn lại chặng đường ba thập kỷ, từ ngày Zico đặt chân đến Kashima Antlers cho đến khi Nhật đánh bại Brazil, đó là một hành trình khép lại trọn vẹn của một giấc mơ. Brazil không ảo diệu như trong truyện tranh nhưng đội bóng của HLV Carlo Ancelotti không hề yếu khi họ vừa đè bẹp Hàn Quốc 5-0.

Nhưng bóng đá Nhật đã khác khi bước đi bằng đôi chân của chính mình. Họ chẳng có cầu thủ nào sang Brazil thi đấu mà toàn đầu quân cho các CLB ở châu Âu. Các cầu thủ Nhật chiến đầu bằng tinh thần châu Âu kết hợp với kỹ thuật thanh thoát kiểu Nam Mỹ. Nói cách khác, cầu thủ Nhật ngoài đời còn tiến hóa hơn cả trong truyện tranh.