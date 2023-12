Nhập khẩu hơn 26 triệu tấn than cho sản xuất điện năm 2024

Nhu cầu than cho sản xuất điện năm 2024 là hơn 74,3 triệu tấn. Tuy nhiên, hai công ty trong nước chỉ cung ứng được khoảng 48 tấn.

Năm 2023, tình trạng thiếu than cho sản xuất điện vẫn diễn ra. Ảnh: TKV.

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định phê duyệt biểu đồ cấp than cho sản xuất điện năm 2024. Theo đó, cơ quan quản lý yêu cầu chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện than chịu trách nhiệm thu xếp 74,3 triệu tấn than để cấp cho sản xuất điện năm 2024.

Trong đó, các nhà máy thiết kế sử dụng than nhập khẩu khoảng 26 triệu tấn. Các loại than cấp cho từng nhà máy thực hiện theo hợp đồng mua bán than năm 2024.

Để đủ than cho sản xuất điện năm sau, Bộ Công Thương yêu cầu các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than chịu trách nhiệm toàn diện trong việc thu xếp nguồn than hợp pháp có thông số kỹ thuật phù hợp với công nghệ của nhà máy (trừ các nhà máy nhiệt điện BOT sử dụng than trong nước được Chính phủ bảo lãnh hợp đồng cung cấp than).

"Đảm bảo cung cấp đủ, ổn định than cho hoạt động của nhà máy trong suốt thời gian tồn tại với giá than cạnh tranh và hiệu quả. Trong mọi trường hợp không được để đứt gãy nguồn cung ứng than và thiếu than cho sản xuất điện", Bộ Công Thương yêu cầu.

Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu đa dạng hóa nguồn cung, đảm bảo đủ khối lượng than mà Tập đoàn Than, khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty than Đông Bắc không thể đáp ứng.

Lãnh đạo Bộ Công Thương cũng giao TKV thực hiện nghiêm các cam kết khác tại hợp đồng đã ký và chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết đã ký dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện.

Để đủ than cho sản xuất điện năm tới, các tập đoàn khác như EVN, PVN cũng được yêu cầu rà soát, điều chỉnh kế hoạch cung ứng than theo từng quý và báo cáo vào tháng cuối của quý. Các doanh nghiệp cần xây dựng biểu đồ cung cấp than, dự trữ than hàng tháng gửi về Bộ Công Thương.