Nhân viên xe đẩy Nội Bài nhặt được bọc tiền trị giá gần 100 triệu đồng

Một nữ hành khách quốc tịch Hàn Quốc đã bỏ quên 5 triệu won (bằng gần 100 triệu đồng) tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài, đã được nhân viên xe đẩy phát hiện và kịp thời trao trả.

Chị Nguyễn Thị Tâm, nhân viên Đội xe đẩy thuộc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài.

Theo đó, vào lúc gần 23h ngày 12/6, trong lúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra tại khu vực công cộng nhà ga T2, chị Nguyễn Thị Tâm, nhân viên Đội xe đẩy thuộc Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài đã phát hiện một bọc màu đen nhỏ trên xe đẩy, tại số 2 tầng 3, khu vực công cộng Nhà ga hành khách T2 Nội Bài.

Ngay lập tức, chị Tâm báo cho lực lượng an ninh hàng không gần nhất. Qua kiểm tra trực quan tại phòng trực, bên trong bọc chứa 100 tờ tiền mệnh giá 50.000 won, tổng cộng 5 triệu won (tương đương gần 100 triệu đồng).

Bọc tiền được chị Tâm phát hiện chứa 5 triệu won (tương đương gần 100 triệu đồng).

Cùng thời điểm, chị Kim Hyuna, một hành khách mang quốc tịch Hàn Quốc, trong quá trình làm thủ tục check-in, phát hiện bọc tiền không còn trong túi xách đã rất hoảng hốt, chạy khắp các khu vực để tìm kiếm. Được lực lượng an ninh hướng dẫn, chị nhanh chóng đến phòng trực an ninh và gặp anh Hoàng, nhân viên an ninh cơ động đang trong ca trực và chị Tâm, người phát hiện bọc tiền bỏ quên.

Sau khi kiểm tra đúng các bước, chị Kim Hyuna được hỗ trợ nhận lại nguyên vẹn số tiền, chị xúc động gửi lời cảm ơn các nhân viên sân bay và vội vã quay trở lại quầy thủ tục để kịp đáp chuyến bay đi Hàn Quốc trong đêm.

Chị Nguyễn Thị Tâm là nhân viên kỳ cựu tại Nội Bài từ năm 2003. Chị từng nhiều lần nhặt được tài sản hành khách bỏ quên, nhưng đây là một trong số ít lần chị tiếp nhận một khoản tiền có giá trị lớn như vậy.

“Tôi thấy bọc tiền nằm chơ vơ trên xe đẩy tại một góc khuất. Khi phát hiện khoản tiền lớn, tôi run lắm, nghĩ nếu mình là người mất thì sẽ hoảng sợ đến mức nào. Đối với nhiều người, số tiền này có thể là cả một gia tài. Tôi rất vui mừng khi tài sản được giữ gìn và trả lại đúng chủ nhân”, chị Tâm vẫn chưa hết xúc động, chia sẻ.

Trong ca trực, anh Nguyễn Đình Hoàng, nhân viên Đội An ninh cơ động cũng đã phối hợp kịp thời, lập biên bản kiểm tra và tiến hành bàn giao tài sản cho chị Kim Hyuna theo đúng quy trình. Một lần nữa, hành động đẹp, tinh thần trách nhiệm và sự chuyên nghiệp của cán bộ nhân viên Nội Bài đã lan tỏa giá trị trung thực và văn minh nơi cửa ngõ hàng không quốc tế của Thủ đô.