Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền tỷ của người thân để mua vàng

Ngày 12/8, thông tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết lực lượng chức năng vừa bắt giữ đối tượng Lê Trung Đức (SN 1994, trú tại phường Đông Ba, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, do cần tiền đầu tư ngoại hối trên sàn giao dịch EXNESS kiếm lời, đối tượng Lê Trung Đức - nhân viên tín dụng thuộc một ngân hàng tại Huế - đã mượn tiền của bạn bè, người thân với mục đích để mua vàng và tiền điện tử bitcoin trên sàn EXNESS.

Tuy nhiên, Đức lại đưa thông tin gian dối là cần tiền để đáo hạn các khoản vay ngân hàng, sau đó lừa mượn tiền của bạn bè, người thân với tổng giá trị gần 1,2 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

