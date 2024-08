Mâu thuẫn về khoản tiền cựu vụ trưởng chiếm đoạt của Đỗ Anh Dũng

Thay tên đổi họ, làm giả giấy tờ để trốn truy nã

Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) bàn giao đối tượng Lê Văn Tuấn (SN 1983) cho Công an huyện Chợ Mới (An Giang) để xử lý theo quy định. Tuấn là đối tượng bị Công an Chợ Mới truy nã về tội "Cố ý gây thương tích" vào tháng 10/2023.