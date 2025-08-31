Nhân viên Microsoft tử vong ngay tại công ty

Một kỹ sư phần mềm 35 tuổi được phát hiện tử vong ngay trong trụ sở công ty tại Thung lũng Silicon.

Logo Microsoft trước trụ sở công ty tại Mountain View, California. Ảnh: Bloomberg.

Pratik Pandey, kỹ sư phần mềm 35 tuổi của Microsoft, vừa qua đời ngay tại trụ sở công ty ở Thung lũng Silicon. Nguồn tin thân cận cho biết Microsoft đang điều tra nguyên nhân tử vong và từ chối bình luận thêm.

Thành viên gia đình cho biết Pandey đến văn phòng vào tối ngày 19/8, được phát hiện tử vong sáng sớm hôm sau. Theo Bloomberg, gia đình ông đã gặp gỡ đại diện Microsoft, yêu cầu giấu tên với lý do cá nhân.

Theo lời kể, Pandey thường xuyên làm việc đến tận khuya. Nguyên nhân cái chết đang được điều tra, theo đại diện pháp y Santa Clara.

“Một tâm hồn tươi vui với nụ cười rạng rỡ, Pratik thích chơi bóng đá, một người con trai và người bạn tuyệt vời”, theo thông báo tại nhà tang lễ ở Bay Area. Lễ viếng của Pandey diễn ra vào ngày 28/8.

Tại Microsoft, Pandey tham gia phát triển Fabric, nền tảng phân tích dữ liệu cạnh tranh với các công ty như Snowflake. Tiến độ công việc được Pandey báo cáo trực tiếp cho Scott Guthrie, Giám đốc mảng đám mây và AI.

Theo hồ sơ LinkedIn, Pandey từng làm việc tại Walmart và Apple trước khi gia nhập Microsoft vào năm 2020. Ông là cựu sinh viên Đại học bang San Jose.

Những lời tưởng nhớ dành cho Pandey xuất hiện trên mạng xã hội sau khi tin tức được công bố. Gia đình và người thân đang tìm cách đưa thi thể Pandey trở về Ấn Độ, nơi cha mẹ ông đang sinh sống.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường vào khoảng 2h sáng 20/8 (giờ địa phương). Theo phát ngôn viên Cảnh sát Mountain View, kết quả sơ bộ cho thấy “không có dấu hiệu của bất cứ hành động, hành vi đáng ngờ”, do đó không điều tra vụ việc theo hướng hình sự.