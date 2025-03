Nhân sự cấp cao của đội ngũ y tế Man Utd từ chức

O'Driscoll, người chỉ mới gia nhập United chưa đầy 18 tháng trước, quyết định ra đi sau khi gia nhập câu lạc bộ từ Arsenal vào tháng 9/2023. Trong khi đó, Moxon, người gắn bó với CLB suốt hai năm qua, cũng chọn rời đi để tìm kiếm cơ hội mới.

Dù cả hai quyết định rời câu lạc bộ, các nguồn tin từ Manchester United khẳng định đây là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và không liên quan đến tình trạng chấn thương gia tăng của đội bóng trong thời gian gần đây. Mặc dù mùa giải vừa qua, "Quỷ đỏ" phải đối mặt với hơn 60 ca chấn thương và bệnh tật, ban lãnh đạo cho biết việc ra đi của hai nhân vật này không phải là phản ứng đối với những vấn đề đó.

O'Driscoll gây ấn tượng mạnh khi gia nhập Manchester United sau 14 năm làm việc tại Arsenal, được coi là một trong những chuyên gia y học thể thao hàng đầu. Theo các nguồn tin, ông cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để nghỉ ngơi, sau khi đã thúc đẩy những thay đổi tích cực và đặt nền tảng cho những cải tiến lâu dài trong bộ phận y tế của câu lạc bộ.

Cả O'Driscoll và Moxon sẽ tiếp tục công việc trong một giai đoạn chuyển tiếp để đảm bảo không có sự gián đoạn trong việc chăm sóc y tế cho các cầu thủ. Manchester United sẽ sớm bắt đầu tìm kiếm người thay thế họ, trong khi vẫn cố gắng giải quyết vấn đề chấn thương kéo dài, với một loạt cầu thủ quan trọng đang phải ngồi ngoài, bao gồm Lisandro Martinez, Amad Diallo, Luke Shaw, Mason Mount và nhiều người khác.

Sự ra đi của hai nhân vật quan trọng này chắc chắn sẽ khiến người hâm mộ Manchester United đặt câu hỏi về tình hình nội bộ của câu lạc bộ và liệu vấn đề chấn thương có phải là yếu tố tác động lớn trong quyết định này hay không.

