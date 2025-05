Nhan sắc Lư Dục Hiểu

Sự nghiệp của Lư Dục Hiểu có những bước tiến đáng kể qua từng năm. Năm 2021, cô xuất hiện trong tác phẩm đầu tay Ngọc Chiêu Lệnh. Tiếp đó, cô góp mặt trong hai bộ phim tình cảm I want to see you tomorrow và Mây đen gặp trăng sáng. Đến 2023, cô tham gia bộ phim cổ trang Vân Chi Vũ cùng Ngu Thư Hân, Trương Lăng Hách. Đây chính là bước ngoặt giúp sự nghiệp của Lư Dục Hiểu thăng hoa.