Dương Domic quỳ lạy và tiếc nuối ở concert cuối của Anh trai 'say hi'

Bỏ qua điều đáng tiếc là thời tiết khắc nghiệt, mưa lớn, Anh trai "say hi" đã có cái kết trọn vẹn và đẹp cho hành trình nhiều tháng gây sốt.

Nóng là từ đúng nhất để nói về cả thời tiết Hà Nội lẫn không khí đêm concert cuối cùng của Anh trai "say hi" tối 10/5 tại Sân vận động Mỹ Đình. Đã 6 concert trôi qua nhưng mọi khán đài của Anh trai "say hi" vẫn được phủ kín. Không khí nhiệt huyết, bùng nổ không kém so với 2 đêm concert từng diễn ra tại Hà Nội cách đây vài tháng.

Trời đổ mưa nặng hạt không ngớt, một số khán giả phải bỏ về giữa chừng nhưng sự hết mình của cả các anh trai lẫn những người ở lại không vì thế mà thay đổi.

Bài toán của Anh trai "say hi"

Chương trình mở màn khoảng 19h30 với ca khúc Khát vọng Việt Nam, do 30 anh trai cùng thể hiện. Sự mở màn này lặp lại kịch bản của một số đêm nhạc trước, bao gồm concert diễn ra ở Hà Nội ngày 7/12/2024.

Như Trấn Thành chia sẻ, sự sắp xếp này là tâm huyết và thể hiện niềm tự hào của toàn thể ê-kíp. Chương trình được thực hiện 100% bởi người Việt và là viên gạch đầu tiên trong tham vọng xuất khẩu văn hóa.

Với chủ đề là “Say hi mùa hè”, concert thứ 6 này được Trấn Thành giới thiệu là một fashion show kết hợp âm nhạc. Đúng như những gì MC chia sẻ, concert thứ 6 của Anh trai “say hi” là một bữa tiệc thị giác của hệ thống âm thanh, ánh sáng hoành tráng, 30 anh trai có ngoại hình đồng đều, nổi bật, những màn trình diễn mãn nhãn, vũ đạo lôi cuốn hấp dẫn và sự đầu tư lớn về bối cảnh, đạo cụ sân khấu.

Anh trai "say hi" kết thúc thành công với các khán đài đều được phủ kín. Ảnh: NSX.

Yếu tố fashion show được ê-kíp thể hiện qua sự đầu tư về trang phục. Trong nhiều tiết mục, thay vì mặc đồng phục như những concert trước, dàn anh trai tự lựa chọn trang phục để miễn sao thể hiện được màu sắc, cá tính của riêng họ.

Trong hơn 3 tiếng đồng hồ diễn ra với hơn 30 tiết mục, âm nhạc chủ đạo của Anh trai “say hi” là hip hop, điện tử với công thức khá quen thuộc là những phần điệp khúc bắt tai cùng đoạn drop được xem như spotlight đẩy bầu không khí lên cao trào.

Các tiết mục ballad, R&B như Chân thành, Bao lời con chưa nói, Ngày tận thế, Kim phút kim giờ, Love Sand... được sắp xếp đan xen nhưng khá thưa thớt và bố trí chưa đồng đều khiến năng lượng của đêm nhạc luôn ở mức cao và thiếu những khoảng nghỉ, lắng đọng. Chẳng hạn, sau bài hát đầu tiên là Khát vọng là người Việt thì khoảng 9 ca khúc liên tiếp sau đều là phong các sôi động, trẻ trung.

Phần giao lưu cũng được rút ngắn tối đa. Các anh trai có trò chuyện với khán giả sau mỗi tiết mục nhưng không nhiều và chủ yếu mang tính chất giới thiệu, kết nối sang tiết mục sau. Điều này càng đẩy mạch chương trình trở nên nhanh chóng, gấp rút hơn. Các phần tương tác, trò chơi vui nhộn vốn là "đặc sản" của những concert trước nay biến mất và có thể lý do là điều kiện thời tiết không cho phép.

Bước sang concert thứ 6, ê-kíp Anh trai “say hi” bị đặt vào tình thế bí trong cách đổi mới nội dung. Đây là bài toán khó tránh khỏi với một concert đã bước sang đêm thứ 6 liên tiếp.

Với đêm nhạc cuối cùng của Anh trai “say hi”, sự đổi mới là có, dù chưa đột phá.

Chẳng hạn, ê-kíp chọn cách thay đổi danh sách nghệ sĩ biểu diễn, đưa một số anh trai vào mở màn các tiết mục vốn không phải của họ, chẳng hạn Ali Hoàng Dương, Phạm Anh Duy, Anh Tú Voi mở màn ca khúc Catch Me If You Can với giọng hát nội lực. Tuy nhiên, cách làm này đã được ê-kíp áp dụng trong các đêm nhạc trước đó nên không còn tạo bất ngờ.

Đổi lại, sự xuất hiện không hề báo trước của một số khách mời, chẳng hạn tlinh, Bảo Anh tạo được sự phấn khích cho khán giả.

Bên cạnh đó, ê-kíp đưa vào danh sách các tiết mục solo chưa từng có ở các concert trước, như Erik với Dù cho tận thế, Mất kết nối của Dương Domic, Nỗi đau đính kèm của Anh Tú Atus với hỗ trợ của RHYDER và HIEUTHUHAI cùng Nước mắt cá sấu. Tất cả đều là bài hát mới được dàn anh trai phát hành sau chương trình. Thế nhưng, hàng nghìn khán giả vẫn hát theo từng lời ca của họ.

Các nghệ sĩ biểu diễn liên tục khoảng 2 tiếng dưới trời mưa nặng hạt. Ảnh: NSX.

Điều đó chứng tỏ sức hút của các ca sĩ không dừng lại bên trong khuôn khổ chương trình mà ngay cả các bài hát được phát hành sau đó cũng được đón nhận. Dương Domic thậm chí quỳ gối cảm ơn khi khán giả thuộc làu từng câu trong bài hát Mất kết nối của anh.

Concert Anh trai “say hi” nhìn chung thỏa mãn nhu cầu của khán giả trẻ về một chương trình thuần giải trí với những tiết mục thiên về yếu tố trình diễn được đầu tư hoành tráng mà không đòi hỏi quá nhiều về chủ đề, chiều sâu, sự kết nối câu chuyện giữa các ca khúc...

Ngoài ra, sự hụt hơi trong giọng hát hay vài anh trai hát không rõ lời, bị lấn át bởi âm thanh điện tử cũng là hạn chế của đêm nhạc. Dẫu vậy, điểm trừ nhỏ này có thể cảm thông trong một đêm nhạc gặp bất lợi lớn về thời tiết.

RHYDER lùi về phía sau

Như đã chia sẻ trước đó, RHYDER vắng bóng ở rất nhiều tiết mục, chẳng hạn No Far No Star, I’m Thinking About You… Thời gian qua, nam ca sĩ gặp vấn đề sức khỏe nên phải điều chỉnh các lịch trình. Và đó là lý do RHYDER vắng bóng ở rất nhiều tiết mục.

Chân thành là bản ballad đầu tiên được chương trình đưa vào danh sách biểu diễn sau hơn 1 tiếng toàn bài hát sôi động. Đây cũng là tiết mục đầu tiên RHYDER xuất hiện nếu không tính 2 phần trình diễn tập thể ban đầu. Nam ca sĩ gần như chỉ ngồi yên trong toàn bộ tiết mục biểu diễn. Vài phút xuất hiện ít ỏi nhưng đủ để anh trai này tỏa sáng và tạo được dấu ấn. Giọng hát nội lực, vang và sáng khi lên nốt cao của RHYDER đã đặt cho Chân thành một cái kết đẹp, đầy cảm xúc.

Anh xuất hiện thêm một lần hiếm hoi khác là ở tiết mục solo của Best5 tức 5 anh trai có lượt bình chọn cao nhất của Anh trai “say hi”. Lần này, sự xuất hiện của RHYDER trọn vẹn, dài hơi và cũng để lại cho khán giả nhiều cảm xúc hơn. Vẫn là một Anh biết rồi quen thuộc qua giọng hát đầy cảm xúc của RHYDER. Không có bất cứ sự hỗ trợ nào của vũ công, đạo cụ hay bối cảnh cầu kỳ, RHYDER đứng một mình ở vị trí trung tâm của sân khấu. Anh hoàn toàn tỏa sáng và làm chủ mọi thứ bằng một giọng hát đẹp.

Anh trai khác cũng tạo được điểm sáng ở đêm cuối Anh trai “say hi” dù có thể anh không đông fan nhất, không được hò hét ầm ỹ mỗi lần xuất hiện như HIEUTHUHAI, Dương Domic, Negav hay Quang Hùng Master. Người đó là Erik.

Các nghệ sĩ rơi nước mắt trong giây phút nói lời tạm biệt. Ảnh: NSX.

Erik xuất hiện ở nhiều tiết mục, như Sau đêm nay, Ngáo ngơ, Tình đầu quá chén, Thi sĩ... và được ưu ái thêm phần trình diễn solo Dù cho tận thế. Với chất giọng dày, nội lực lại thêm kỹ năng nhảy tốt, Erik tạo được ấn tượng trong cả các bản ballad lẫn tiết mục thiên về trình diễn.

Có những giọt nước mắt đã rơi bởi dàn anh trai ở giây phút phải thực sự nói lời chia tay. Nhưng với một đêm nhạc chỉn chu về mọi mặt, Anh trai “say hi” quả thực đã có được cái kết trọn vẹn cho hành trình nhiều tháng gây sốt thị trường âm nhạc Việt.

Điều đáng tiếc duy nhất ở đêm nhạc này có lẽ là sự không ủng hộ của thời tiết khiến trải nghiệm xem và nghe nhạc của đám đông khán giả trở nên khó khăn hơn.