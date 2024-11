Nhan sắc diễn viên Hàn đang gây sốt

Trước When the Phone Rings, nữ diễn viên sinh năm 1994 đã tham gia nhiều bộ phim Mây họa ánh trăng, Rebel: Thief Who Stole the People, Thiên hạ đệ nhất giao hàng… nhưng chưa có dấu ấn nổi trội. Trước đó, Chae Soo Bin cũng ít xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhan sắc của các nữ diễn viên Hàn Quốc.