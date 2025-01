Nhận chìm 500.000 m3 chất nạo vét xuống biển ở Thanh Hóa

Cụ thể, cho phép Công ty TNHH Công nghiệp Long Sơn được nhận chìm chất nạo vét Dự án nạo vét vũng quay trở tàu, luồng nhánh và khu neo đậu phục vụ cho Cảng tổng hợp Long Sơn.

Theo giấy phép, khối lượng chất nhận chìm là 500.000 m3 có thành phần là cát hạt nhỏ và sét pha. Chất nạo vét không chứa chất phóng xạ, chất độc, chất thải nguy hại vượt quy chuẩn an toàn bức xạ, quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Khu vực biển mà công ty trên được phép nhận chìm ở vùng biển thị xã Nghi Sơn có diện tích là 175 ha, độ sâu sử dụng từ -17,5 m đến -15,3 m. Công ty được phép sử dụng hai tàu hút bụng có công suất từ 1.500 tấn đến 4.000 tấn; 8 tàu xả đáy công suất từ 1.000 tấn đến 3.500 tấn; 4 tàu kéo công suất từ 3.000CV đến 5.000CV và một số phương tiện dự phòng. Hình thức nhận chìm chất nạo vét là xả đáy. Thời gian đề nghị nhận chìm là 24 tháng (kể từ ngày 22/1/2025).

Nội dung giấy phép nhận chìm cũng nêu rõ, công ty trên chỉ được tiến hành nhận chìm sau khi được giao khu vực biển theo quy định, thông báo về thời gian bắt đầu nhận chìm tới các cơ quan có liên quan làm cơ sở cho việc theo dõi, kiểm tra, giám sát; chịu hoàn toàn trách nhiệm khi để xảy ra sự cố môi trường...

