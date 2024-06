Nhầm biển quảng cáo là xe thật, ôtô Trung Quốc gặp nạn

Chiếc SUV điện hạng sang đã nhầm lẫn hình ảnh trên biển quảng cáo là các xe tải thật, do đó kích hoạt hệ thống phanh tự động khẩn cấp và dẫn đến va chạm với xe phía sau.

Chiếc Li Auto L9 gặp nạn vì đọc nhầm biển quảng cáo. Ảnh: Wheelsboy.

Theo Carscoops, một chiếc Li Auto L9 vừa gặp nạn trên đường cao tốc tại Trung Quốc do hệ thống an toàn của xe nhận diện sai. Theo đó, mẫu SUV này đã bị đâm từ phía sau do hệ thống an toàn của xe đã nhầm lẫn 2 chiếc xe tải trên tấm biển quảng cáo trước mặt là những chiếc xe thật và kích hoạt hệ thống phanh tự động khẩn cấp.

Được biết, Li Auto L9 được trang bị đầy đủ các hệ thống hỗ trợ người lái bao gồm radar, cảm biến siêu âm, camera và các cảm biến LiDAR gắn trên kính chắn gió. Dù vậy, sự cố mới nhất cho thấy các kỹ sư của hãng xe Trung Quốc vẫn còn nhiều việc phải làm để giúp chiếc SUV có thể phân biệt chính xác giữa hình ảnh trên các biển quảng cáo và những chiếc xe thật.

Chuyên trang Carscoops dẫn lời tài xế chiếc SUV cho biết khi L9 phát hiện ra tấm biển quảng cáo, hệ thống phanh khẩn cấp đã được kích hoạt, khiến chiếc xe chậm lại trước khi dừng hẳn từ tốc độ 77 km/h.

Khi tài xế cố gắng điều khiển chiếc xe tránh va chạm với lan can của tuyền cao tốc G70, chiếc Li Auto L9 đã bị một chiếc xe khác đâm phải từ phía sau. Dù vậy, hình ảnh hiện trường cho thấy mẫu SUV của thương hiệu ôtô Trung Quốc không gặp quá nhiều hư hại và chỉ cần thay mới cản sau cùng với cửa hậu.

Cận cảnh tấm biển quảng cáo khiến hệ thống phanh tự động khẩn cấp trên Li Auto L9 được kích hoạt. Ảnh: X/Ray4Tesla.

Những sự cố như trên - thường biết đến với tên gọi “phanh ma” - được cho là không quá hiếm gặp trên các mẫu xe có trang bị hệ thống hỗ trợ người lái bán tự động. Tuy nhiên theo Carscoops, đây là lần đầu tiên một mẫu xe nhầm lẫn hình ảnh trên biển quảng cáo với xe thật.

Tài xế chiếc Li Auto L9 gặp nạn được cho là đã yêu cầu hãng xe Trung Quốc bồi thường số tiền 20.000 NDT, tương đương khoảng 2.750 USD .

Trong khi đó, trang tin The Autopian cho biết Li Auto đã đề nghị trả cho chủ xe khoản bồi thường tiền mặt trị giá 4.000 NDT (khoảng 550 USD ), nhưng chưa nhận được sự đồng thuận. Li Auto thừa nhận chiếc xe trong sự cố trên đã nhầm lẫn hình ảnh trên biển quảng cáo với xe thật, đồng thời tuyên bố sẽ cải thiện phần mềm hệ thống hỗ trợ người lái.

Li Auto L9 là mẫu SUV điện hạng sang của hãng xe Trung Quốc. Ảnh: CnEVPost.

Được biết, Li Auto L9 là mẫu SUV cỡ lớn, thuộc dạng xe điện phạm vi mở rộng (EREV) và bán ra lần đầu tại Trung Quốc vào tháng 8/2022. Xe được trang bị 2 motor điện, cung cấp tổng công suất 322 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Hỗ trợ cho 2 motor điện này là động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L đóng vai trò như một máy phát điện.

Hồi tháng 4, Li Auto từng điều chỉnh giá niêm yết của L9 giảm đi 20.000 NDT, đưa giá xe về mốc 409.800-439.800 NDT, tương đương khoảng 56.435- 60.565 USD .