Nhà xuất bản thương mại lớn nhất thế giới làm ăn ra sao?

Nhà xuất bản Penguin Random House (PRH) tăng 2,3% doanh thu trong nửa đầu năm, lên hơn 2.700 tỷ USD, bất chấp những thách thức kinh tế vĩ mô và tác động tiêu cực từ thị trường.

Penguin Random House là nhà xuất bản thương mại lớn nhất thế giới, phát hành hơn 14.000 đầu sách mới mỗi năm. Ảnh: PA.

Theo báo cáo giữa năm do công ty mẹ Bertelsmann công bố ngày 28/8, doanh thu của PRH đạt khoảng 2,77 tỷ USD , tăng từ khoảng 2,70 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận của nhà xuất bản giảm xuống còn 290 triệu USD do chi phí gia tăng và ảnh hưởng của tỷ giá.

Tăng trưởng doanh thu của PRH được thúc đẩy bởi loạt sách bán chạy, trong đó có phiên bản ăn theo bộ phim Project Hail Mary của Andy Weir và The Correspondent của Virginia Evans.

Các tựa sách đáng chú ý khác gồm Yesteryear của Caro Claire Burke, được phát hành tại Đức, Mỹ và Canada, cùng Strangers: A Memoir of Marriage của Belle Burden tại Mỹ và Canada.

Tại Anh, PRH ghi nhận doanh thu ổn định, trong khi nhà xuất bản DK có doanh thu giảm nhẹ trong kỳ báo cáo.

Trong thư gửi nhân viên, Nihar Malaviya, Tổng giám đốc PRH, cho biết kết quả này cho thấy cam kết của tập đoàn đối với sách và độc giả.

“Nhờ những tựa sách mới thành công và sức mạnh bền vững của danh mục sách cũ, chúng tôi đã tăng doanh thu bất chấp những bất ổn kinh tế vĩ mô kéo dài”, ông nói.

Theo ông Malaviya, các công ty thuộc PRH trên toàn cầu đều hoạt động tốt hơn thị trường, dù ở những thị trường tăng trưởng hay suy yếu. Trong đó, hoạt động tại Mỹ và Grupo Editorial ghi nhận tăng trưởng doanh thu mạnh, trong khi PRH tại Anh và Đức gia tăng thị phần.

Dù lợi nhuận giảm nhẹ do chi phí tăng và tác động của tỷ giá, PRH cho hay đang đi đúng hướng để đạt các mục tiêu tài chính trong năm.

Ông Malaviya cũng đề cập những thay đổi mà trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra đối với ngành xuất bản. Theo ông, AI đang ảnh hưởng mọi ngành công nghiệp, trong khi thị trường truyền thông ngày càng đông đúc và phân mảnh.

Theo ông Nihar Malaviya, Tổng giám đốc PRH, trí tuệ nhân tạo cũng ảnh hưởng nhiều đến PRH. Ảnh: PRH.

PRH đang triển khai các biện pháp nhằm thích ứng những thay đổi này, trong đó đặt lợi ích của tác giả ở vị trí trung tâm khi AI phát triển, sử dụng công nghệ để giúp độc giả khám phá sách theo những cách mới và xây dựng năng lực cho những năm tới.

“Trong một thế giới có vô hạn nội dung, mục đích của chúng ta rất rõ ràng: Chúng ta chia sẻ những câu chữ đáng để đọc. Chúng ta ủng hộ các tác giả và những người sáng tạo, đồng thời kết nối tác phẩm của họ với độc giả trên khắp thế giới”, ông Malaviya nói.

Kết quả của PRH diễn ra trong bối cảnh thói quen đọc sách vì sở thích đang chịu áp lực tại nhiều thị trường lớn. Một nghiên cứu công bố năm 2025 trên tạp chí iScience, dựa trên dữ liệu của hơn 236.000 người Mỹ trong giai đoạn 2003 - 2023, cho thấy tỷ lệ người đọc để giải trí trong một ngày trung bình đã giảm từ 28% năm 2004 xuống còn 16% năm 2023, tương đương mức giảm hơn 40% trong hai thập kỷ.

Xu hướng này tiếp tục là vấn đề được quan tâm trong năm nay. Báo cáo của Ủy ban Giáo dục thuộc Hạ viện Anh công bố tháng 7 nhận định việc đọc vì sở thích của trẻ em và thanh thiếu niên đã giảm trong thời gian dài, với tỷ lệ đọc trong thời gian rảnh xuống mức thấp nhất trong 20 năm vào năm trước đó.