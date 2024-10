Nhà vô địch Euro 2024 gây phẫn nộ

"Trách nhiệm để Yamal nghỉ ngơi không phải của đội tuyển quốc gia mà thuộc về Barcelona, nơi cậu ấy ra sân nhiều nhất. Barca cần cậu ấy chơi 70 trận, trong khi tôi chỉ sử dụng Yamal một vài lần thôi", HLV Luis de la Fuente phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League vào rạng sáng 13/10 (giờ Hà Nội).

"Tôi không chịu áp lực từ việc triệu tập cầu thủ từ CLB. Tôi chỉ làm đúng nhiệm vụ của một HLV trưởng, đó là tạo ra một đội tuyển mạnh nhất có thể. Chúng tôi luôn ưu tiên sức khỏe của cầu thủ. Mặt khác, mọi cầu thủ đều muốn cống hiến cho tuyển quốc gia", HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha nói thêm.

Phát ngôn của HLV De la Fuente ngay lập tức vấp phải làn sóng phản đối từ cộng đồng người hâm mộ Barcelona. Họ cho rằng De la Fuente đang xem nhẹ vấn đề sức khỏe của các cầu thủ, nhất là khi lịch thi đấu ở cấp CLB ngày một dày đặc.

"Một tuyên bố thô lỗ từ Luis de la Fuente. Barcelona mới là nơi trả lương cho Yamal. Nếu nhận được hàng chục triệu euro, cầu thủ có thể chơi 70 trận mỗi mùa", nhà báo Ivan San Antonio cho biết.

Sau chấn thương của Gavi, Pedri, CĐV Barca lo lắng khi Lamine Yamal liên tục phải cày ải ở mỗi đợt tập trung tuyển quốc gia. Từ đầu mùa 2024/25, tài năng trẻ này đã chơi 13 trận, chỉ 1 trong số đó từ ghế dự bị, đó là khi Barcelona đối đầu Osasuna.

Tính từ tháng 4, Yamal chỉ không đá chính đúng 2 trận cho Barca và Tây Ban Nha ở các giải đấu chính thức. Với thể trạng còn chưa hoàn thiện, cộng với cường độ thi đấu quá lớn, chấn thương có thể đến với sao trẻ sinh năm 2007 bất kỳ lúc nào.

