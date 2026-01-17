Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần kể hành trình trở về từ thế giới cận tử

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần dẫn người đọc vào mê cung sinh tử của những người mắc bệnh nan y trong tác phẩm bán tự truyện “Vẻ đẹp của kẻ chán chường”.

Tại buổi giao lưu, ra mắt sách Vẻ đẹp của kẻ chán chường vào sáng 17/1 tại TP.HCM, nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần kể chỉ một ngày trước đó, anh dường như đã đứng trước cửa tử khi trái tim đột ngột ngừng đập.

Mặc dù sống chung với căn bệnh ngưng tim hơn 10 năm nhưng anh vẫn lo lắng mỗi lần cảm nhận cơn sốc điện từ thiết bị khử rung tim gắn trong cơ thể. Những trải nghiệm cận tử ấy đã trở thành nguồn cảm hứng để nhà văn viết nên tác phẩm bán tự truyện Vẻ đẹp của kẻ chán chường.

Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần chia sẻ bản thân cảm thấy hạnh phúc vì được gặp gỡ, giao lưu với độc giả sau hơn 10 năm.

Trong Vẻ đẹp của kẻ chán chường, Nguyễn Ngọc Thuần vào vai người kể chuyện - nhân vật “tôi”. Chỉ với 164 trang, tác giả dẫn người đọc vào mê cung sinh tử của những người mắc bệnh nan y. Tác phẩm là sự kết hợp giữa thơ, tự truyện, tiểu thuyết và kịch bản phim ảnh, không diễn ra theo tuyến tính hay tuân theo cốt truyện cụ thể.

Nhà văn Dạ Ngân, tác giả tiểu thuyết Gia đình bé mọn, nhận xét Vẻ đẹp của kẻ chán chường là một tác phẩm khó đọc, kể cả với những người thích đọc sách. “Nguyễn Ngọc Thuần đã viết văn xuôi chạm ngưỡng thơ, thậm chí có lúc chính là thơ. Mỗi câu chữ đều mang theo hình ảnh, ý niệm riêng. Dường như tác giả muốn người đọc có thể dừng lại để sẻ chia, thở dài hay tấm tắc khi chạm tới điều đồng cảm, rồi mở rộng suy nghiệm về sinh tử và sự hư vô kéo dài của đời sống”, bà chia sẻ.

Nguyễn Ngọc Thuần tâm sự anh bắt đầu viết Vẻ đẹp của kẻ chán chường trong thời gian nằm viện. Tuy nhiên phải đến một năm trước, anh mới quyết định hoàn thiện tác phẩm.

“Tôi thường không chuẩn bị nội dung lúc viết. Khi nào bắt được mạch thì viết thôi. Viết tới lúc cảm thấy bắt được một mạch khác thì bỏ phần trước, rồi bắt đầu lại từ đoạn vừa tìm thấy. Cứ thế viết cho đến lúc cảm thấy đủ thì dừng”, anh nói thêm.

Vẻ đẹp của kẻ chán chường đánh dấu sự trở lại của Nguyễn Ngọc Thuần sau 10 năm vắng bóng trên văn đàn.

Sinh năm 1972 tại Bình Thuận, Nguyễn Ngọc Thuần là gương mặt quen thuộc trên văn đàn Việt Nam khi nhận được nhiều giải thưởng danh giá như giải Peter Pan 2008 (Thụy Điển), giải Sách hay 2011, giải Hội Nhà văn TP.HCM 2015… Anh từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ, Trên đồi cao chăn bầy thiên sứ, Cơ bản là buồn…

Bên cạnh văn chương, Nguyễn Ngọc Thuần còn đam mê hội họa. Tranh bìa Vẻ đẹp của kẻ chán chường được thiết kế từ bức Chân dung tự họa của chính tác giả. Bức tranh lấy ý tưởng về sự sống như một cái cây đang bén rễ, dựa trên hình chụp X-quang lồng ngực và thiết bị khử rung tim đã gắn trong cơ thể anh suốt 10 năm qua.