Nhà văn dùng AI thu về hàng triệu USD

Nhà văn Coral Hart gây tranh cãi khi xuất bản 371 cuốn sách nhờ AI, bán hơn một triệu bản và thu về trên một triệu USD chỉ trong năm 2026.

Nhà văn Coral Hart nhận chỉ trích vì sử dụng AI để viết sách. Ảnh: AFP.

Theo AFP, nữ tác giả ngoài 40 tuổi đang trở thành nhân vật gây chú ý trong ngành xuất bản. Những tác phẩm của bà chủ yếu thuộc thể loại lãng mạn, được phát hành dưới dạng sách điện tử, sách in và sách nói.

Một tiểu thuyết của Hart từng lọt vào danh sách 100 tác phẩm bán chạy nhất trên Amazon. Phần lớn tác phẩm còn lại được xây dựng để phục vụ những nhóm độc giả cụ thể, dựa trên quá trình nghiên cứu thị trường.

Tuy nhiên, việc công khai sử dụng AI khiến Hart đối mặt với làn sóng chỉ trích. Trên mạng xã hội, nhiều người gọi bà là "kẻ lừa đảo" và cáo buộc bà góp phần khiến thị trường tràn ngập nội dung kém chất lượng.

Trong cuộc phỏng vấn với AFP, Hart cho biết đã nhận hàng chục nghìn tin nhắn công kích cùng một số lời đe dọa giết người. Coral Hart thực chất là bút danh được bà sử dụng để bảo vệ danh tính thật.

"Tôi chọn đứng ra để nói rằng đây là những cuộc thảo luận mà chúng ta cần bắt đầu. AI đã xuất hiện và sẽ không biến mất chỉ vì một nhóm nhà văn phản đối", Hart chia sẻ.

Trước khi ứng dụng AI vào sáng tác, bà có 14 năm kinh nghiệm trong ngành xuất bản. Hart cũng từng tự viết hàng chục tác phẩm mà không cần đến công nghệ này. Khoảng 20 tháng trước, nữ tác giả bắt đầu tìm hiểu các mô hình AI. Bà dành 3 tháng thử nghiệm những công cụ khác nhau và triển khai hệ thống có khả năng tạo bản thảo sách.

Hiện Hart kết hợp ChatGPT, Claude và Grok trong quá trình làm việc. Theo đánh giá của bà, ChatGPT có thế mạnh về hội thoại nhưng hạn chế ở văn xuôi. Claude xử lý cấu trúc câu chuyện tốt hơn, trong khi Grok phù hợp với một số phân cảnh đặc thù.

Dù vậy, Hart khẳng định người dùng không thể chỉ yêu cầu chatbot viết một cuốn tiểu thuyết hoàn chỉnh rồi sử dụng ngay kết quả.

Thay vào đó, bà trực tiếp xác định ý tưởng, phong cách, nhân vật và dàn ý từng chương. Hệ thống AI sau đó dựa trên những thông tin này để xây dựng bản thảo. Theo Hart, năng lực của các mô hình đã cải thiện đáng kể. Trước đây, bà phải sử dụng 2-3 câu lệnh để tạo một đoạn văn. Hiện hệ thống có thể viết bản thảo của cả cuốn sách trong một lượt.

Ngoài hoạt động xuất bản, Hart còn đào tạo hàng trăm người sử dụng phương pháp sáng tác của mình. Bà cũng đang chuẩn bị ra mắt Authorythm, phần mềm dành cho những tác giả muốn viết sách với sự hỗ trợ của AI.

Nữ tác giả thừa nhận không phải lúc nào cũng công khai việc sử dụng công nghệ. Bà chỉ cung cấp thông tin này khi nền tảng bán sách yêu cầu.