Long Châu cùng Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM thúc đẩy nhận diện sớm, theo dõi và quản lý liên tục bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) trong cộng đồng.

Ngày 15/11, hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 2026, Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM phối hợp đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo khoa học Quản lý toàn diện COPD (COPD - ACOCU - PFT Day 2026), quy tụ hàng trăm chuyên gia, bác sĩ chuyên ngành hô hấp tại Việt Nam.

Chương trình tập trung cập nhật kiến thức và thực hành trong quản lý bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, gắn với hoạt động quản lý hen - COPD ngoại trú và thăm dò chức năng hô hấp.

Quản lý toàn diện COPD, không dừng ở điều trị đợt cấp

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dù là bệnh không lây nhiễm, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ 3 trên thế giới. Bệnh gây gánh nặng lớn cho sức khỏe, chất lượng cuộc sống, kinh tế của người bệnh, gia đình và tạo áp lực điều trị cho hệ thống y tế.

Tại Việt Nam, COPD khiến hơn 25.000 người tử vong mỗi năm. Số người mắc bệnh mức độ trung bình và nặng đứng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Diễn biến âm thầm với biểu hiện như khó thở, ho, khạc đờm mạn tính, COPD được chuyên gia y tế ví như “bom hẹn giờ” khi có thể trở nặng qua các đợt cấp. Phần lớn bệnh nhân COPD chỉ được phát hiện khi bệnh đã tiến triển nặng, với khoảng 65-80% bệnh nhân được chẩn đoán muộn.

PGS.TS.BS Lê Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM, chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Ngô Lộc.

Theo bác sĩ, triệu chứng ban đầu thường bị xem nhẹ hoặc dễ nhầm với bệnh lý hô hấp thông thường. Khi không được can thiệp kịp thời, khó thở sẽ xuất hiện với tần suất dày hơn, dần trở thành triệu chứng thường trực ngay cả khi nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh.

Tại hội thảo, chuyên gia nhấn mạnh quản lý toàn diện COPD trong cộng đồng cần tiếp cận theo hướng rộng hơn việc xử trí từng đợt triệu chứng hay đợt cấp, từ nhận diện và đánh giá chức năng hô hấp đến quản lý lâu dài tại cơ sở khám chữa bệnh và ngoại trú.

Trong đó, chẩn đoán sớm kết hợp điều trị đúng cách, tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của nhân viên y tế có vai trò quan trọng trong kiểm soát bệnh và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Kết nối chuyên môn y khoa với cộng đồng

Để đẩy lùi gánh nặng do COPD, chuyên gia cho rằng cần kết nối nguồn lực y tế công - tư, nâng cao mô hình phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cộng đồng theo hướng bền vững, hiệu quả.

Với mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc tại 34 tỉnh, thành và hơn 22.000 dược sĩ, Long Châu từng bước phát huy vai trò cầu nối giữa chuyên môn y khoa và người dân, góp phần nâng cao nhận thức về COPD, bệnh mạn tính và chăm sóc sức khỏe chủ động, hỗ trợ người bệnh trong suốt quá trình điều trị.

Dược sĩ Long Châu hỗ trợ nâng cao nhận thức của người dân về COPD và bệnh lý hô hấp. Ảnh: Ngô Lộc.

Thông qua chương trình “Chăm sóc sức khỏe hô hấp cộng đồng: Tầm soát sớm, điều trị đúng, sống khỏe hơn”, Long Châu và Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM hướng đến chăm sóc sức khỏe liên tục, dài hạn qua 5 thông điệp trọng tâm về COPD, gồm nhận biết sớm để chủ động trước đợt cấp, phòng bệnh chủ động để giữ nhịp thở khỏe, phổ cập kiến thức y khoa dễ hiểu cho cộng đồng, điều trị đúng để vững nhịp thở và đồng hành chăm sóc dài hạn.

Gian hàng “Chăm sóc sức khỏe hô hấp cộng đồng” của Long Châu thu hút đông đảo khách tham dự tìm hiểu 5 thông điệp trọng tâm về COPD tại hội thảo.

Thời gian qua, 2 đơn vị chú trọng đưa kiến thức y khoa chính xác, dễ hiểu về COPD và bệnh lý hô hấp thường gặp đến gần cộng đồng qua hoạt động tư vấn sức khỏe, hỗ trợ nhận diện dấu hiệu bất thường, hướng dẫn tuân thủ điều trị và sử dụng bình xịt đúng cách.

Ra mắt 2 công cụ số hỗ trợ bệnh nhân COPD và hen

Trong khuôn khổ hợp tác, Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM và Long Châu giới thiệu 2 công cụ số hỗ trợ người bệnh theo dõi sức khỏe hô hấp tại nhà.

CERT (COPD Exacerbation Recognition Tool) là công cụ giúp bệnh nhân nhận biết đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Thông qua hệ thống câu hỏi, công cụ giúp người bệnh theo dõi thay đổi bất thường như ho nặng hơn, lượng đàm nhiều hơn, thở hụt hơi, thở nặng nhọc, hạn chế hoạt động, với mức độ từ “như thường lệ” đến “nặng”.

Trong khi đó, CAAT (Control of Allergic and Asthma Trajectory) là bộ câu hỏi đánh giá bệnh đường hô hấp mạn tính, hỗ trợ bệnh nhân theo dõi mức độ kiểm soát hen và vấn đề dị ứng liên quan. Qua việc trả lời câu hỏi, người bệnh có thêm cơ sở nhận biết tình trạng sức khỏe, theo dõi thay đổi của triệu chứng và trao đổi kịp thời với nhân viên y tế.

Dược sĩ giới thiệu 2 công cụ số hỗ trợ người bệnh theo dõi sức khỏe hô hấp tại nhà. Ảnh: Ngô Lộc.

Dù không thay thế chẩn đoán hay đánh giá chuyên môn của bác sĩ, 2 công cụ hỗ trợ theo dõi sức khỏe thuận tiện, giúp người bệnh nhận biết triệu chứng và chủ động hơn trong điều trị tại nhà. Chuyên gia kỳ vọng ứng dụng giải pháp số kết hợp tư vấn chuyên môn và hỗ trợ liên tục từ đội ngũ y tế sẽ nâng cao hiệu quả chăm sóc bệnh nhân ngoại trú, góp phần cải thiện chất lượng quản lý COPD tại Việt Nam.

Đại diện Long Châu cho biết sẽ tiếp tục phát huy mạng lưới và nền tảng công nghệ để lan tỏa công cụ CERT và CAAT, mở rộng cơ hội tiếp cận cho bệnh nhân trên cả nước, góp phần thúc đẩy mô hình chăm sóc sức khỏe chủ động, liên tục.

Góp giải pháp quản lý bệnh hô hấp tại hội nghị APAAACI 2026

Từ ngày 4 đến 6/12, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu cùng Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM tham dự Hội nghị APAAACI 2026. Đây là hội nghị khoa học quốc tế thường niên do Hiệp hội Dị ứng, Hen suyễn và Miễn dịch học lâm sàng châu Á - Thái Bình Dương tổ chức.

Lần đầu tổ chức tại Việt Nam, Hội nghị APAAACI 2026 quy tụ hàng nghìn chuyên gia trong khu vực và thế giới đến từ Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, UAE, nhằm chia sẻ tiến bộ khoa học, cập nhật xu hướng điều trị. Với chủ đề “Chăm sóc bền vững xuyên suốt cuộc đời trong lĩnh vực hen, dị ứng và miễn dịch lâm sàng”, hội nghị hướng đến thúc đẩy giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện và lâu dài.

Bác sĩ Long Châu tư vấn sức khỏe hô hấp cho người dân tại nhà thuốc.

Đây là cơ hội để Long Châu tăng cường kết nối với cộng đồng chuyên gia y tế, tiếp cận tiến bộ y khoa quốc tế. Tại hội nghị, đại diện Long Châu sẽ chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe hô hấp cộng đồng từ thực tiễn triển khai tại Việt Nam.

Các sự kiện tiếp tục đánh dấu bước tiến trong hợp tác chiến lược giữa Long Châu và Hội Hen - Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng TP.HCM, hướng đến xây dựng mô hình dự phòng và quản lý bền vững, vì một Việt Nam khỏe mạnh.