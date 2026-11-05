Long Châu minh bạch hành trình nhiệt độ bảo quản của từng hộp vaccine

Long Châu đóng góp sáng kiến ứng dụng công nghệ đang được triển khai tại hệ thống tiêm chủng, giúp khách hàng dễ dàng truy xuất nguồn gốc và hành trình bảo quản vaccine.

Hội Y học Dự phòng Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Khoa học Y học dự phòng năm 2026, nhân kỷ niệm 65 năm thành lập với chủ đề “Vì sức khỏe cộng đồng trong kỷ nguyên mới”.

Trong khuôn khổ hội nghị, chuyên gia, đơn vị đã cùng giới thiệu, thảo luận về sáng kiến, giải pháp công nghệ mới đang góp phần nâng cao chất lượng y tế dự phòng ở Việt Nam. Các chuyên gia nhận định việc nâng cao ứng dụng công nghệ, dữ liệu đang mở ra hướng tiếp cận mới cho y học dự phòng nói chung và lĩnh vực tiêm chủng nói riêng.

Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu đồng hành Hội nghị Khoa học Y học dự phòng toàn quốc 2026. Ảnh: Ngô Lộc.

Lần đầu đồng hành Hội nghị Khoa học Y học dự phòng toàn quốc, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu chia sẻ cách ứng dụng công nghệ xuyên suốt hành trình vaccine: Từ hệ thống bảo quản đạt chuẩn, quy trình kiểm soát chặt chẽ đến truy xuất nguồn gốc và minh bạch thông tin bảo quản cho khách hàng. Tất cả hướng đến tăng cường kiểm soát chất lượng và nâng cao an toàn tiêm chủng.

Đáng chú ý, thời gian qua, Long Châu tiên phong triển khai “Vaccine Traceability” - hệ thống truy xuất nguồn gốc và theo dõi hành trình vaccine theo thời gian thực.

Theo đó, mỗi hộp vaccine được gắn mã định danh (QR code) riêng. Trước khi sử dụng, khách hàng Long Châu có thể quét mã và xem được toàn bộ hành trình, nhiệt độ bảo quản của hộp vaccine từ lúc nhập kho tổng cho đến khi tới trung tâm tiêm chủng. Bên cạnh đó, hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin sản phẩm như nguồn gốc và xuất xứ, số lô, thời điểm nhập kho, địa điểm lưu trữ, điều kiện bảo quản trong kho lạnh… Đội ngũ y tế Long Châu sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng trong quá trình kiểm tra thông tin vaccine.

Tại hội nghị, Long Châu giới thiệu ứng dụng công nghệ mới trong truy xuất nguồn gốc và hành trình bảo quản vaccine. Ảnh: Ngô Lộc.

Đại diện Long Châu cho biết với việc tiên phong đưa công nghệ truy xuất nguồn gốc vào trải nghiệm thực tế, hệ thống mong muốn giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra, theo dõi thông tin về vaccine trước khi tiêm. Sự minh bạch góp phần giúp người dân thêm an tâm, nâng cao trải nghiệm và chủ động hơn trên hành trình bảo vệ sức khỏe. Giải pháp này còn hỗ trợ hệ thống quản lý, giám sát, truy xuất dữ liệu chính xác và nhanh chóng hơn trong quá trình vận hành.

Song song ứng dụng công nghệ mới, xuyên suốt quá trình hoạt động, Long Châu chú trọng xây dựng dịch vụ an toàn, hiện đại và thuận tiện cho mọi gia đình. Quy trình an toàn đảm bảo tiêm chủng nghiêm ngặt, cam kết cung cấp 100% vaccine chính hãng, chất lượng cao. Đồng thời, hệ thống bảo quản vaccine được quản lý theo tiêu chuẩn GSP của Bộ Y tế, sử dụng thiết bị đạt chuẩn WHO với công nghệ tiên tiến từ châu Âu, giám sát thông minh 24/7 giúp duy trì chất lượng ổn định.

Long Châu hướng đến mang lại trải nghiệm tiêm chủng an toàn, thuận tiện cho mọi gia đình. Ảnh: Hoàng Khánh.

Đặc biệt, đội ngũ y tế được đào tạo thường xuyên về an toàn tiêm chủng, nâng cao kỹ thuật chuyên môn với sự đồng hành của các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành đến từ những bệnh viện lớn, hội y khoa và viện nghiên cứu. Nhờ đó, quy trình tiêm được đảm bảo thực hiện an toàn, nhẹ nhàng, ít đau.

Trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Y học dự phòng toàn quốc 2026, Long Châu còn góp sáng kiến về triển khai mô hình dự phòng đột quỵ trong cộng đồng. Đó là hành trình bền bỉ từ hợp lực công - tư trong chương trình “Tăng cường dự phòng, phát hiện sớm và quản lý nguy cơ đột quỵ tại Việt Nam”; chung tay nâng cao nhận thức người dân về nguy cơ đột quỵ thông qua hoạt động truyền thông giáo dục sức khoẻ đa nền tảng; mở rộng chương trình tầm soát đột quỵ miễn phí với quy mô toàn quốc; nâng cao năng lực cho đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế; hướng đến xây dựng các điểm hỗ trợ sơ cấp cứu ban đầu cho cộng đồng thông qua mạng lưới gần 3.000 nhà thuốc và hơn 240 trung tâm tiêm chủng “gần dân, sát dân” phủ khắp 34 tỉnh, thành…

Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thanh Khôi, Phó giám đốc Y khoa, trực thuộc Hội đồng Y khoa Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu, chia sẻ về mô hình dự phòng đột quỵ trong cộng đồng. Ảnh: Ngô Lộc.

Những nỗ lực này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của đơn vị trong xây dựng mạng lưới y tế cơ sở vì dân, phụng sự thiết thực cho cộng đồng, hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Cùng ngành y tế dự phòng đẩy lùi gánh nặng bệnh lây nhiễm và đột quỵ trong cộng đồng, Long Châu thể hiện quyết tâm cao trong chung tay giải quyết các vấn đề sức khỏe thời đại. Mục tiêu lâu dài là xây dựng nền tảng sống khỏe bền vững, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.