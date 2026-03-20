Nhà thờ Đức Bà qua tư liệu ảnh

TP.HCM còn sở hữu nhiều nhà thờ mang đậm dấu ấn lịch sử với các phong cách kiến trúc và thời điểm xây dựng đa dạng như nhà thờ Cầu Kho được xây dựng từ năm 1881; nhà thờ Chí Hòa mang mặt bằng hình thánh giá theo phong cách Roman được xây dựng trong giai đoạn 1890 - 1900; nhà thờ Gia Định khánh thành năm 1944 là một trong những công trình hiếm hoi tại Việt Nam mang phong cách Art-Deco; hay nhà thờ Vinh Sơn có vị trí kề sát nhà dân chúng, được khởi công từ năm 1963. Ảnh: Đào Hoa Nữ, Vũ Hân, Nguyễn Tấn Thanh/NXB Tổng hợp TP.HCM.