Nhà streamer có tiếng bị trộm đột nhập, lấy sạch đồ nghề livestream

Khởi tố 24 đối tượng trong 2 nhóm mang hung khí đi gây rối

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã khởi tố vụ án, khởi tố 24 bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 15 bị can về hành vi "gây rối trật tự công cộng".