Sau khi mượn xe của N.T.K. với lý do đi công việc cá nhân, Nguyễn Tấn Bão mang cầm cố, rao bán trên mạng xã hội.

Ngày 8/6, Công an huyện Thăng Bình (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa bắt tạm giam Nguyễn Tấn Bão (SN 2003, trú thôn Phước Châu, xã Bình Triều, huyện Thăng Bình) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an huyện Thăng Bình, Bão là bị can trong vụ “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình thụ lý, ra lệnh bắt tạm giam vào ngày 20/5/2024, nhưng bị can bỏ trốn.

Nguyễn Tấn Bão - kẻ mượn xe của bạn rồi mang đi cầm cố, rao bán. Ảnh: C.A.

Kết quả điều tra xác định sáng 18/3/2024, Bão mượn môtô và giấy chứng nhận đăng ký xe của bạn là N.T.K. đi công việc cá nhân. Tuy nhiên, sau đó Bão mang xe cùng giấy chứng nhận đăng ký xe đến tiệm cầm đồ tại thị trấn Hà Lam để cầm cố, lấy số tiền 4 triệu đồng.

Đến ngày 19/3, Bão tới tiệm cầm đồ chuộc lại xe rồi đem bán cho một người dân ở huyện Thăng Bình với giá hơn 6 triệu đồng để lấy tiền tiêu xài.

Khi K. đòi lại xe, thì Bão nói dối phương tiện đang bị Công an TP Đà Nẵng tạm giữ do vi phạm giao thông. Tuy nhiên, N.T.K. phát hiện thông tin môtô của mình đang được rao bán trên mạng xã hội, nên trình báo cơ quan công an.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, Bão đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện vụ việc được Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.