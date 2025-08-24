Nhà máy điện hạt nhân Kursk phải giảm công suất sau vụ tấn công

|
Nhà máy điện hạt nhân Kursk ở Kurchatov, Liên bang Nga. Ảnh: Spunik.
Thông báo được đăng tải trên ứng dụng tin nhắn Telegram nêu rõ lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái gần khu vực nhà máy. Khi rơi xuống, thiết bị này đã phát nổ, làm hỏng một máy biến áp phụ của nhà máy điện hạt nhân Kursk. Vụ nổ cũng gây cháy nhỏ, song đã được dập tắt kịp thời.
Sự cố khiến tổ máy số 3 phải giảm một nửa công suất. Cơ quan quản lý cho biết không có thương vong và phóng xạ rò rỉ sau vụ việc. Cả nhà máy điện hạt nhân và các vùng lân cận đều trong giới hạn an toàn.
Trước đó, đài truyền hình REN TV của Nga cũng đưa tin đã xảy ra một vụ cháy tại trạm biến áp trong khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Kursk. Tuy nhiên, trạm biến áp này không thuộc khu vực hạt nhân của nhà máy trên.
