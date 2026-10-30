Nhà Glazer nổi giận với Sir Jim Ratcliffe

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Sir Jim Ratcliffe chưa thể cứu MU. Ảnh: Reuters.
Mâu thuẫn ở thượng tầng bùng nổ khi thành tích sa sút thảm hại trên sân cỏ đang khiến mức định giá 4,5 tỷ bảng của câu lạc bộ có thể bị giảm xuống. "Quỷ đỏ" tạm thời đứng thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League sau chuỗi 8 trận không thắng trên mọi đấu trường.
Năm 2024, ông từng chấp nhận chi trả mức giá 25 bảng cho mỗi cổ phiếu. Tuy nhiên, trị giá hiện tại đã lao dốc xuống chỉ còn 15,60 bảng, đồng nghĩa Sir Jim sẽ phải hứng chịu mức thiệt hại tài chính nghiêm trọng nếu một thương vụ đổi chủ toàn diện được kích hoạt.
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Năm huy hoàng của Quỷ đỏ Manchester
1999 - Manchester United: Cú ăn ba và tất cả là bản ghi ký ức sống động về mùa giải lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh. Nhà báo Matt Dickinson tái hiện hành trình chinh phục ba danh hiệu lớn của MU trong cùng một mùa giải, đồng thời phác họa hình ảnh Sir Alex Ferguson như một nhà kiến thiết vĩ đại, người đã định hình văn hóa chiến thắng và truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ.