Nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung ra mắt ba tác phẩm mới ở tuổi 88

Sáng 25/9, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đã diễn ra chương trình ra mắt sách của nhà giáo, nhà báo, nhà văn, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung.

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung giới thiệu với bạn đọc trong lễ ra mắt sách.

Tham dự buổi ra mắt sách có sự xuất hiện của đông đảo bạn đọc thân thiết, gia đình, đồng nghiệp cùng nhiều thế hệ học trò đã gắn bó với tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung qua nhiều chặng đường đời và chặng đường cầm bút.

Sinh năm 1939 tại Hà Tĩnh, nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung từng là giáo viên dạy văn, viết báo, thơ và là hội viên Hội Nhà văn Hà Nội từ năm 1998. Suốt chặng đường 61 năm gắn bó với sự nghiệp cầm bút, bà đã cho ra đời hàng chục tập thơ, tiểu thuyết, bút ký, truyện ngắn và hàng trăm bài báo.

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung tại lễ ra mắt sách.

Ở tuổi 88, khi nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung vẫn giữ nguyên vẹn ngọn lửa nhiệt huyết, lòng yêu đời và tình yêu sâu sắc dành cho người. Việc ra mắt cùng lúc ba tác phẩm mới trong năm 2026 không chỉ thể hiện sức làm việc đáng khâm phục, mà còn là minh chứng sinh động cho một tư duy sáng tạo không ngừng nghỉ.

Tại sự kiện lần này, tác giả giới thiệu đến công chúng bộ ba ấn phẩm đa dạng về thể loại, từ tiểu thuyết song ngữ, tiểu thuyết văn học cho đến tuyển tập thơ-nhạc. Tiểu thuyết Chuyện tình viên Phó sứ (song ngữ Việt-Anh, Nhà xuất bản Thế giới & ThaiHabooks, 2026). Tác phẩm được xây dựng từ một câu chuyện có thật, khắc họa tình yêu lãng mạn nhưng cũng đầy kịch tính, vượt qua những thử thách gian khổ của hoàn cảnh để khẳng định sức sống bền bỉ của tình cảm con người. Việc xuất bản dưới hình thức song ngữ Việt-Anh giúp tác phẩm tiếp cận rộng rãi hơn với bạn đọc trong và ngoài nước.

Ở tiểu thuyết Lặng lẽ (Nhà xuất bản Văn học & ThaiHabooks, 2026) là một tác phẩm mang chiều sâu tâm lý và triết lý nhân sinh, nơi tác giả gửi gắm những suy ngẫm, chiêm nghiệm lặng lẽ về cuộc đời, tình người và những giá trị sống cao đẹp qua nhiều biến động thời cuộc.

Ba quyển sách của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung.

Và, tuyển tập Duyên tình thơ nhạc (Nhà xuất bản Văn học & ThaiHabooks, 2026) là điểm nhấn đặc biệt nhất của đợt ra mắt sách lần này. Tác phẩm tập hợp các bản nhạc được phổ từ thơ của Nguyễn Thị Mỹ Dung, đồng thời lưu giữ những ca khúc, giai điệu do nhiều nhạc sĩ sáng tác dành tặng riêng cho bà.

Điểm đáng chú ý của "Duyên tình thơ nhạc" là sự kết hợp giữa thơ, âm nhạc và công nghệ. Cuốn sách không chỉ in phần lời, mà còn tích hợp mã QR để độc giả quét và nghe các ca khúc ngay khi đọc. Theo tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung, ý tưởng này bắt đầu từ mong muốn đưa những bài thơ đã được phổ nhạc đến gần hơn với công chúng.

Người hỗ trợ hiện thực hóa ý tưởng này là nhạc sĩ Trần Tuấn Kiệt ở Cần Thơ. Ngoài hoạt động âm nhạc, ông còn là nhà giáo dạy toán và am hiểu công nghệ. Các mã QR được tạo cho những ca khúc do ông phổ nhạc, đồng thời kết nối với những tác phẩm của các nhạc sĩ khác phổ từ thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung.

Tác giả giao lưu với bạn đọc.

Buổi liên hoan ra mắt sách diễn ra trong không khí ấm áp, trang trọng và tràn đầy cảm xúc. Bạn bè, đồng nghiệp và các học trò cũ đã cùng nhau chia sẻ những kỷ niệm sâu sắc về một người cô, người chị, người đồng nghiệp luôn tràn đầy năng lượng tích cực. Liên hoan ra mắt sách lần thứ tư nối tiếp chuỗi hoạt động được tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung duy trì trong những năm gần đây.

Năm 2023, bà giới thiệu tác phẩm thơ-ảnh song ngữ Việt-Anh Theo dấu chân Đại tướng, gồm 110 bài thơ và hệ thống ảnh tư liệu về Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tác phẩm từng được trưng bày trên 92 pano khổ lớn.

Năm 2024, tác giả ra mắt Chuyện của chúng mình, Tình thơ đối đáp, Gia đình ta thân yêu và trưng bày truyện tranh "Một thời không thể nào quên". Đến năm 2025, bà tiếp tục giới thiệu Chuyện tình viên Phó sứ bản song ngữ Việt-Pháp, tập thơ Dặm ngắn, dặm dài và tập tạp văn Duyên cầm bút. Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung cho biết đây là lần cuối bà tổ chức một chương trình ra mắt sách. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa bà sẽ dừng viết.

Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung cho biết: "Tôi làm được những công việc này bởi tôi được yêu thương và cũng luôn dành tình yêu cho mọi người. Tôi yêu cuộc sống, đất nước, gia đình, bạn bè và những người xung quanh. Vì thế, tôi muốn viết lại những điều có ích để gửi đến mọi người".

Bạn bè, đồng nghiệp, bạn đọc và các học trò tham dự lễ ra mắt sách.

Sự nghiệp sáng tác và tinh thần làm việc miệt mài của nhà giáo, nhà thơ Nguyễn Thị Mỹ Dung là minh chứng rõ nét cho thấy tuổi tác chưa bao giờ là rào cản đối với nghệ thuật. Những trang viết vừa ra mắt của bà không chỉ góp thêm nét vẽ giàu bản sắc cho văn học Việt Nam mà còn tiếp thêm nguồn cảm hứng sống lạc quan, cống hiến trọn vẹn cho các thế hệ độc giả trẻ hôm nay.