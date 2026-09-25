Thanh Hóa trao giải Đại sứ Văn hóa đọc, phát động cuộc thi viết về quê

Sau thời gian triển khai, Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 tại Thanh Hóa thu hút học sinh của 308 trường với 10.588 bài dự thi.

Toàn cảnh buổi lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 và phát động Cuộc thi “Thanh Hóa trong trái tim em”.

Sáng 25/9, Sở VHTTDL Thanh Hóa phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 và phát động Cuộc thi “Thanh Hóa trong trái tim em” dành cho học sinh THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa, cho biết Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 được triển khai theo hướng dẫn của Bộ VHTTDL, nhằm khơi dậy niềm đam mê đọc sách, khuyến khích khả năng tự học, tự nghiên cứu và phát huy sức sáng tạo của học sinh.

Theo ông Trọng, sách không chỉ cung cấp tri thức mà còn góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và hướng học sinh tới những giá trị tốt đẹp. Trong bối cảnh có nhiều phương thức tiếp cận thông tin, việc duy trì và phát triển văn hóa đọc vẫn có ý nghĩa quan trọng.

308 trường tham gia, hơn 10.500 bài dự thi

Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản, Bảo tàng và Thư viện Thanh Hóa, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi, cho biết sau thời gian phát động, cuộc thi đã thu hút 308 trường tham gia, với tổng cộng 10.588 bài dự thi.

Ông Đỗ Quang Trọng, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Thanh Hóa, trao giải tập thể cho Trường THCS Trần Mai Ninh.

Trong đó, có 10.523 bài viết và 65 video clip. Các bài dự thi cho thấy sự đa dạng về nội dung, hình thức thể hiện, trong đó nhiều học sinh lựa chọn những cuốn sách phù hợp với lứa tuổi, chia sẻ cảm nhận và liên hệ nội dung sách với học tập, cuộc sống, quá trình rèn luyện bản thân.

Đáng chú ý, một số bài dự thi không chỉ dừng ở việc giới thiệu hoặc cảm nhận về tác phẩm mà còn thể hiện suy nghĩ, tình cảm và trách nhiệm của học sinh đối với gia đình, quê hương, đất nước và cộng đồng.

Một số em đưa ra ý tưởng nhằm khuyến khích việc đọc sách, nhất là với những người còn hạn chế về điều kiện tiếp cận sách.

Bên cạnh những bài có chất lượng tốt, Ban Giám khảo cũng ghi nhận một số bài còn dàn trải, việc phân tích và liên hệ thực tế chưa sâu; một số bài thiên về kể lại nội dung tác phẩm mà chưa thể hiện rõ suy nghĩ, dấu ấn và trải nghiệm riêng của người viết.

Căn cứ kết quả chấm thi, Ban Tổ chức quyết định trao giấy chứng nhận và giải thưởng cho 1 tập thể, 67 thí sinh; đồng thời lựa chọn 2 bài dự thi tiêu biểu, xuất sắc đề nghị Bộ VHTTDL biểu dương.

Theo ông Nguyễn Văn Hải, giá trị của cuộc thi không chỉ nằm ở những giải thưởng mà còn ở việc hàng nghìn học sinh đã dành thời gian đọc sách, suy ngẫm, viết và chia sẻ những điều mình tiếp nhận từ sách.

Đại diện Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận và giải thưởng cho các thí sinh đạt thành tích tại cuộc thi

“Mỗi cuốn sách là một cuộc đời, mong các bạn đọc nhiều hơn để tích lũy nhiều kinh nghiệm của những tác giả đã viết nên tác phẩm, từ đó hun đúc những kinh nghiệm, tích lũy thêm tri thức vững bước trên đường đời của mình”, ông Hải chia sẻ.

Cũng tại buổi lễ, Sở VHTTDL Thanh Hóa phối hợp với Sở GD&ĐT phát động Cuộc thi “Thanh Hóa trong trái tim em” dành cho học sinh THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Cuộc thi được kỳ vọng tạo thêm sân chơi để học sinh tìm hiểu về truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa, thiên nhiên và con người xứ Thanh; qua đó thể hiện những suy nghĩ, tình cảm và góc nhìn của thế hệ trẻ về quê hương.

Phát động cuộc thi, ông Đỗ Quang Trọng cho rằng từ những hiểu biết về lịch sử, văn hóa và con người Thanh Hóa, học sinh có thêm cơ hội bày tỏ tình cảm, niềm tự hào, đồng thời hình thành ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị tốt đẹp của quê hương.

Theo ông Trọng, danh hiệu “Đại sứ Văn hóa đọc” không chỉ là sự ghi nhận đối với những học sinh đạt giải mà còn gắn với trách nhiệm tiếp tục đọc, chia sẻ những cuốn sách hay và lan tỏa thói quen đọc sách trong bạn bè, gia đình và cộng đồng.