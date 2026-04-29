Nhà đầu tư ngỡ ngàng với cú lột xác ngoạn mục của Cần Giờ sau một năm

|
Những năm gần đây, du lịch thể thao đã trở thành xu hướng phổ biến, không chỉ góp phần tái định hình ngành du lịch, mà cả bất động sản (BĐS). Nghiên cứu “Chiến lược phát triển và tái tạo đô thị dựa trên các sự kiện lớn” của Tạp chí Nghiên cứu và Học thuật Kiến trúc/Quy hoạch (JARS) chỉ ra: “Việc tổ chức các sự kiện lớn là một trong những cơ chế quan trọng để thúc đẩy khả năng cạnh tranh của thành phố điểm đến”. Trong đó gồm các sự kiện địa phương có tiềm năng để nâng tầm thành sự kiện lớn và những sự kiện tầm cỡ quốc tế có thể được huy động để tổ chức.
|
The Journal nhận định làn sóng du lịch thể thao là yếu tố thay đổi cuộc chơi đầu tư BĐS. Tiêu biểu có thể kể đến một số điểm đến gắn liền sự kiện thể thao lớn như Paris (Pháp) với Thế vận hội mùa hè 2024 và Tour de France; Monaco (Pháp) với các giải marathon, triathlon hay F1 trứ danh; Cortina D’Ampezzo (Italy) với nhiều hoạt động trượt tuyết, đạp xe; Milan, Verona, Cortina (Italy) với Thế vận hội mùa đông 2026... Ảnh: National Geographic.
|
Phía đông nam TP.HCM, Cần Giờ đang chuyển mình mạnh mẽ theo xu hướng này chỉ sau một năm khởi công dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Vượt ra khỏi một vùng đất gắn liền khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, Cần Giờ giờ đây gắn liền nhiều sự kiện được tổ chức với quy mô lớn, từ Lễ hội Xuân Cần Giờ 2026 dịp Tết Nguyên đán, giải đi bộ Green Family Walk 2026 mới đây và sắp tới là VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 - sự kiện đánh dấu lần đầu tiên hệ thống giải chạy uy tín nhất Việt Nam đặt chân đến Cần Giờ - dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
|
Là một trong những runner tham gia giải chạy, anh Kiệt (35 tuổi, Nhà Bè, TP.HCM) chia sẻ: “Cần Giờ quy tụ yếu tố thể thao, du lịch và nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế. Các runner trong và ngoài nước tới đây sẽ đặc biệt chú ý đến hệ sinh thái được UNESCO công nhận cũng như khả năng tái tạo, chữa lành của cung đường chạy ‘xuyên rừng, chạm biển’. Giải marathon năm nay có tiềm năng phát triển sánh ngang các quốc gia như Australia hay Trung Quốc - những nơi cũng sở hữu hệ thống giải chạy hòa mình cùng thiên nhiên. Vinhomes Green Paradise Cần Giờ sở hữu vị trí ‘hạt nhân’. Ước mơ của tôi là sở hữu một căn nhà tại đây, hàng ngày hít thở không khí giao thoa giữa rừng ngập mặn và biển, phù hợp cả chạy hàng ngày (daily run) lẫn đường dài (long run)”.
|
Ở một góc nhìn khác, chị Ngọc Trâm (42 tuổi, Củ Chi, TP.HCM) cho biết: “Tôi muốn tham gia giải chạy để xem Cần Giờ đã thay đổi ra sao cũng như tiềm năng đầu tư thế nào sau khi biết thành phố được Vingroup đầu tư với quy mô rất lớn”. Thực tế, so với thời điểm cách đây một năm, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã thay đổi chóng mặt và mang lại một bộ mặt hoàn toàn mới cho vùng đất. Chính sự “thần tốc” này là lời khẳng định về tầm vóc và sức sống thật của dự án, bảo chứng cho tốc độ cũng như cam kết của chủ đầu tư trong việc biến nơi đây thành điểm đến trải nghiệm thực thụ ở tương lai gần.
|
Bên cạnh những con đường, dãy nhà đang dần thành hình ngay bên bờ biển, dự án còn “thổi hồn” vào thành phố với những sự kiện tầm cỡ. Từng tham gia Lễ hội Xuân Cần Giờ cách đây không lâu, Quỳnh Như (24 tuổi, Cần Giờ) bày tỏ: “Mình tự hào lắm vì hơn 20 rồi mới thấy Cần Giờ đẹp đến vậy. Vừa bước tới cổng chào, bản thân đã háo hức xen lẫn choáng ngợp; ngắm vườn hoa chỉ biết thốt lên từ xuất sắc”.
|
Cũng sinh sống và làm việc tại Cần Giờ, chị Hồng Nhung (42 tuổi) chia sẻ: “Là cư dân Cần Giờ, tôi muốn quảng bá tới tất cả bạn bè rằng thành phố đang chuyển mình từng ngày. Gia đình tôi đã muốn có một căn nhà tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ và sắp tới sẽ chuyển tới đây. Tôi là người Bắc, từng sống ở nhiều nơi, nhưng đã cùng gia đình quyết định ‘dừng lại’ ở Cần Giờ. Từ không khí đến con người, Cần Giờ không còn là nội đô nữa rồi, mà phải là ‘triệu đô’”.
|
Ấn tượng với bầu không khí trong lành cũng là suy nghĩ chung của nhiều nhà đầu tư đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. “Đầu tiên, môi trường ở Cần Giờ hơn hẳn nội đô thành phố. Tiếp đến là đường đi tới đây đẹp và thoáng mát, thích hợp cho mọi loại xe và cả chạy bộ. Nếu có điều kiện, tôi sẽ đầu tư tại dự án này. Tôi nghĩ du khách quốc tế cũng sẽ nghĩ điều tương tự vì ở đây có đầy đủ rừng, biển, không khí, dân cư, tiện ích... chất lượng cao”, ông Văn Cường (63 tuổi, TP.HCM) nói.
|
Các tín đồ thể thao và du lịch đang đổ dồn sự chú ý về Cần Giờ với giải marathon diễn ra đúng dịp lễ lớn. Sự xuất hiện của những sự kiện tầm cỡ quốc tế hứa hẹn trở thành cú hích giúp Cần Giờ nói riêng và TP.HCM nói chung chinh phục mục tiêu đón 40 triệu lượt khách mỗi năm. Xa hơn, đây còn là một trong những trụ cột biến siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise Cần Giờ trở thành “thiên đường sức khỏe” đáng sống, đáng đầu tư của mọi gia đình, chứng minh tầm vóc quốc tế gắn với tiêu chí EGS++ cùng định hướng phát triển thành tổ hợp đa chức năng.