Ba thế hệ chung bước, đón nhịp sống xanh tại Vinhomes Green Paradise

Cuối tuần qua, hơn 1.000 người từ trung tâm TP.HCM và các nơi khác đổ về không gian dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ để tham gia giải đi bộ Green Family Walk - đồng hành tiến bước, di sản xanh truyền đời. Sự kiện tạo sức hút lớn nhờ kết hợp giữa hoạt động rèn luyện thể chất và trải nghiệm môi trường sinh thái. Khác với nhịp sống hối hả và chật chội chốn nội đô, các gia đình đa thế hệ có cơ hội hít thở bầu không khí trong lành, tận hưởng làn gió mát mẻ bên bờ biển.
Tại trạm trải nghiệm “Sống xanh - sống khỏe”, đội ngũ nhân viên túc trực đo huyết áp, tim mạch miễn phí cho người cao tuổi. Khu vực workshop Thế hệ tuổi vàng New Horizon cung cấp kiến thức thiết thực về liệu pháp y tế tự nhiên. Sau khi chăm chú lắng nghe chuyên gia chia sẻ, ông Nguyễn Văn Cường (63 tuổi, TP.HCM) hào hứng cho biết bản thân từng học qua y khoa 2 năm nên tâm đắc với phần thuyết trình về vitamin D. Ông đánh giá: “Ánh nắng tại Cần Giờ cung cấp nguồn năng lượng bao la, tốt cho thể chất nếu tiếp xúc đúng thời điểm”. Vị khách cũng bày tỏ sự ngạc nhiên trước định hướng phát triển hệ sinh thái y tế khép kín của Vinhomes Green Paradise, tin tưởng dự án sẽ đón lượng lớn cộng đồng quốc tế đến an dưỡng.
Sự gắn kết được bồi đắp qua các hoạt động tương tác, chọn lựa những món quà lưu niệm ở các gian hàng. Trong khi trẻ em thích thú tô tượng, lớp người lớn tuổi và bố mẹ mải mê chọn trang sức, nón lá và nhiều món đồ tái chế nhỏ xinh để làm quà cho con cháu. Ở một góc khác, khu vực trải nghiệm rộn ràng tiếng cười với những trò chơi vận động như ném vòng, đá bóng, thử thách phối hợp giữa các thành viên trong gia đình. Những nụ cười lấp lánh phản chiếu sự bình yên hiếm có giữa nhịp điệu sinh hoạt khẩn trương thường nhật.
Ngay sát bên, không gian “Gia đình xanh - ba thế hệ” ghi nhận hàng loạt lượt khách ghé thăm lưu lại kỷ niệm sum vầy. Các thành viên xích lại gần nhau và ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trước giờ xuất phát.
Đúng 16h, đoàn vận động viên tiến vào cung đường ven biển tuyệt đẹp. Hai cự ly 2 km mang tên “Dạo bước an nhiên” và 3,04 km “Sức khỏe bền vững” đưa người tham dự dạo bước cạnh bờ biển và ngắm nhìn diện mạo siêu đô thị Vinhomes Green Paradise ngày một hoàn thiện. Bầu không khí trong lành của biển Cần Giờ mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu, để mỗi bước chân thêm nhẹ nhàng và cơ thể được thả lỏng sau những ngày bận rộn.
Hòa trong dòng người sôi nổi, bạn Lê Thị Tuyết Nhi (28 tuổi) hoàn thành cự ly 3,04 km với phong thái năng động. Thường xuyên đến Cần Giờ dịp cuối tuần, Tuyết Nhi nhận thấy rõ sự trong lành vượt trội của vùng biển này so với trung tâm TP.HCM. “Tôi còn đặc biệt ấn tượng với quy hoạch đẳng cấp của Vinhomes Green Paradise. Không chỉ để ở, trong tương lai, dự án sẽ tạo ra cơ hội đầu tư kinh doanh dịch vụ second home tuyệt vời, phù hợp lớp người trẻ yêu thích sự phóng khoáng, giao hòa thiên nhiên”, Tuyết Nhi nói thêm.
Vợ chồng cô Đỗ Thị Sang (trái) tấm tắc ngợi khen quy mô của hệ sinh thái Cần Giờ. Lùi xa vùng nội đô kẹt xe, cô cảm nhận cơ thể nhẹ nhõm và khỏe khoắn hơn hẳn. Chú đứng cạnh liền bật mí kế hoạch dọn về “vịnh thiên đường” sinh sống vào khoảng 3 năm tới. Thời điểm này dự kiến đón đầu việc tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ hoàn thành. Cả hai vợ chồng đều đánh giá dự án sẽ thiết lập chuẩn mực dưỡng lão hoàn hảo cho bậc cao niên. Trong khi đó, chị Cấn Thị Hồng Nhung (42 tuổi) tham gia giải đi bộ cùng chồng con. Vốn sinh sống tại khu vực, chị luôn tự hào khoe với bạn bè về sự thay đổi ngoạn mục của vùng đất này. Chị chia sẻ: “Nơi đây đã vươn lên tầm vóc triệu USD nhờ sở hữu khí hậu vô giá. Mỗi sáng thức giấc đi dạo dưới bãi biển ngắm bình minh giúp cả nhà tôi nạp thêm năng lượng. Gia đình tôi sẽ an cư tại siêu đô thị xanh này, để thụ hưởng mọi tiện ích đỉnh cao”.
Giải đi bộ khép lại bằng hoạt động vun trồng kỷ niệm ý nghĩa. Những người về đích sớm nhất được vinh danh là Đại sứ Vin New Horizon, trực tiếp gieo xuống nền đất Cần Giờ các mầm xanh tươi mới. Từng gốc cây đều gắn biển tên người trồng, lưu giữ dấu ấn cá nhân vững bền cùng sự vươn mình của toàn dự án trong những năm tháng tiếp theo.
Thành công của Green Family Walk phản ánh phần nào định hướng phát triển của Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị biển quốc tế quy mô 2.870 ha, được quy hoạch theo mô hình sinh thái, thông minh, đa chức năng và hướng đến tiêu chuẩn ESG++ khắt khe bậc nhất toàn cầu thông qua chứng chỉ BREEAM Communities. Trong tương lai gần, hàng loạt tiện ích hoành tráng như Tổ hợp nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ ngồi, biển hồ nhân tạo 800 ha, hai sân golf 18 lỗ và vườn thú Safari quy tụ nhiều loài động vật quý hiếm sẽ thành hình. Sự góp mặt của thương hiệu y tế top đầu nước Mỹ Cleveland Clinic sẽ đưa nơi đây chạm đến đỉnh cao của mô hình du lịch kết hợp chăm sóc sức khỏe.
Từ những bước chân cùng nhau trên cung đường Green Family Walk, nhiều gia đình có thể hình dung rõ hơn về nhịp sống mới ở Vinhomes Green Paradise Cần Giờ - nơi ông bà, cha mẹ và con cái cùng tận hưởng thiên nhiên, vận động và gắn kết mỗi ngày. Vượt khỏi khái niệm không gian lưu trú đơn thuần, Vinhomes Green Paradise hứa hẹn trở thành đại đô thị biển quốc tế sinh thái, thông minh, đa chức năng, thắp lên ánh sáng của sự thịnh vượng, an lành và bền vững.