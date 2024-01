Nhà Đà Nẵng mang hơn 450 tỷ đồng đi đầu tư chứng khoán

Danh mục đầu tư chứng khoán của CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng gồm nhiều cổ phiếu như DGC, HPG, STB, MWG. Nhưng hiện chỉ có khoản đầu tư vào DGC và HPG có lãi.

Theo báo cáo tài chính quý IV/2023, CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX: NDN) ghi nhận doanh thu thuần đạt 68 tỷ đồng , tăng gần 72 lần so với cùng kỳ năm trước đó. Sự tăng trưởng đột biến này chủ yếu đến từ việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ chuyển nhượng căn hộ dự án Monarchy B.

The Monarchy là dự án căn hộ trung cấp nằm tại phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng do Nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư, có tổng diện tích gần 9.000 m2 với 3 khối chung cư.

So với quý IV/2022, các loại chi phí của Nhà Đà Nẵng như chi phí tài chính, quản lý doanh nghiệp đều giảm, chỉ có chi phí bán hàng phát sinh 2,5 tỷ đồng .

Sau khi khấu trừ chi phí và thuế, doanh nghiệp bất động sản này báo lãi gần 24 tỷ đồng trong khi năm ngoái lỗ sau thuế gần 13 tỷ đồng .

Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của Nhà Đà Nẵng đạt 437 tỷ đồng , tăng 128 lần so với năm trước đó. Doanh nghiệp này cũng lãi sau thuế 218 tỷ đồng trong khi năm 2022 lỗ tới 142 tỷ đồng .

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NHÀ ĐÀ NẴNG Nguồn: BCTC DN; Tổng hợp Nhãn Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Doanh thu thuần tỷ đồng 282 228 171 42 874 509 3 437 Lợi nhuận sau thuế

44 89 89 69 329 252 -143 218

Nhìn lại năm 2022, Nhà Đà Nẵng hầu như không có doanh thu bán hàng từ bất động sản mà chỉ dùng tiền đầu tư chứng khoán. Đây cũng là giai đoạn thượng tầng lãnh đạo của doanh nghiệp biến động với hàng loạt vụ bắt giữ.

Tuy nhiên, hoạt động đầu tư chứng khoán của Nhà Đà Nẵng cũng không mấy hiệu quả. Năm 2022, công ty ghi nhận 15 tỷ đồng lãi đầu tư chứng khoán và 3 tỷ đồng từ cổ tức.

Trong khi đó, khoản lỗ đầu tư chứng khoán lên đến 115 tỷ đồng . Ngoài ra, công ty còn phải lập dự phòng giảm giá chứng khoán 126 tỷ đồng .

Đến năm 2023, doanh thu tài chính của Nhà Đà Nẵng đạt hơn 61 tỷ đồng , trong đó 23,4 tỷ đồng là lãi đầu tư chứng khoán và 5,5 tỷ đồng là cổ tức, lợi nhuận được chia.

Công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ chứng khoán trên 54 tỷ đồng và phải trích lập dự phòng giảm giá gần 26 tỷ đồng .

Báo cáo tài chính quý IV/2023 này cũng hé lộ danh mục đầu tư chứng khoán của Nhà Đà Nẵng gồm những cổ phiếu tiêu biểu trên thị trường như DGC, HPG, MWG, STB, QTP cùng nhiều mã khác.

Giá trị hợp lý của khoản đầu tư tính đến cuối năm 2023 là 451 tỷ đồng , tăng gần gấp đôi về quy mô so với đầu năm

Tuy nhiên, đến nay, chỉ có cổ phiếu HPG (Hòa Phát) và DGC (Hóa chất Đức Giang) giúp Nhà Đà Nẵng có lãi với hiệu suất lần lượt là 57% và 14%.