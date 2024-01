Nhà phân phối các sản phẩm của Apple bốc hơi một nửa lợi nhuận

CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí lãi sau thuế 63,4 tỷ đồng trong năm 2023, giảm 44% so với cùng kỳ năm 2022, và chỉ hoàn thành 52% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023, CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí (HNX: PSD) ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.712 tỷ đồng , giảm 18% so với cùng kỳ.

Quý kinh doanh vừa qua, chi phí quản lý doanh nghiệp lẫn chi phí tài chính đều giảm mạnh lần lượt 67% và 80%. Tuy nhiên, chi phí bán hàng của PSD vẫn duy trì mức cao, giảm không đáng kể xuống 51,4 tỷ đồng .

Nhờ cắt giảm hàng loạt chi phí, doanh nghiệp này vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 23 tỷ đồng , tăng 71% so với mức nền thấp của cùng kỳ.

Luỹ kế cả năm 2023, PSD ghi nhận doanh thu đạt 6.938 tỷ đồng , giảm 22,5% so với năm 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 63,4 tỷ đồng , giảm 44% so với năm trước. Như vậy, so với kế hoạch đề ra hồi đầu năm, PSD chỉ hoàn thành 66% mục tiêu doanh thu và 52% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Chia sẻ tại hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, lãnh đạo PSD cho biết mặc dù một số ngành hàng chủ lực như Dell, Asus, Apple, LG giữ vững được thị phần hoặc tăng trưởng so với năm 2022, nhưng kết quả vẫn không đạt chỉ tiêu đề ra hồi đầu năm.

Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là tư duy bị động khi đối mặt với những giai đoạn khủng hoảng của thị trường.

KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA PSD CẢI THIỆN DẦN VÀO CUỐI NĂM 2023 Nguồn: BCTC DN: Tổng hợp Nhãn Quý I2022 II III IV Quý I/2023 II III IV Doanh thu thuần tỷ đồng 2235 1664 2655 2084 1850 1519 1684 1712 Lợi nhuận sau thuế

37 28 32 13 23 6 12 23

CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí là công ty con của Petrosetco. Công ty hiện là đối tác với nhiều thương hiệu lớn tại nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm phân phối điện thoại (Samsung, Itel, Apple...), laptop và máy tính xách tay (Lenovo, iPad, Dell...), phụ kiện, điện máy điện lạnh gia dụng (SK magic, Candy, LG...).

Tính đến ngày 31/12/2023, tổng tài sản của PSD thu hẹp 8,4% xuống 3.144 tỷ đồng , chủ yếu do lượng hàng tồn kho giảm 40% so với hồi đầu năm.

Trong khi đó, khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 55% lên 929 tỷ đồng . Đây là một trong những yếu tố chính giúp doanh thu từ hoạt động tài chính (hầu hết là lãi tiền gửi) của PSD tăng gần gấp đôi so với năm 2022 lên 110 tỷ đồng .

Nợ phải trả tính đến cuối kỳ ở mức 2.595 tỷ đồng , chiếm 83% tổng nguồn vốn. Trong đó, vay và nợ ngắn hạn tại các ngân hàng chiếm phần lớn, khoảng 1.527 tỷ đồng .