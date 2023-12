Nhà ăn của tân sinh viên Đại học Harvard đẹp, nhưng đồ ăn không ngon

May mắn là hiện tại, chất lượng bữa ăn của tân sinh viên Harvard đã được cải thiện. Khi mới nhập học, Ezekiel Wells nghe sinh viên phàn nàn rất nhiều về các món ở nhà ăn. Harvard Crimson đưa tin dịch vụ ăn uống của trường đã bắt đầu có những cải tiến tích cực. Wells nói rằng những nỗ lực này có vẻ đã hiệu quả vì cậu bắt đầu nhận thấy sinh viên phàn nàn ít hơn. Do là sinh viên năm nhất, Wells không có nhiều trải nghiệm nên không thể đưa ra đánh giá hay so sánh.