Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026

Người đẹp Hà Nội Nguyễn Yến Trang được chọn là Hoa hậu Việt Nam 2026. Á hậu 1 là Trần Xuân Khánh Linh, ngôi vị Á hậu 2 thuộc về Lê Phương Nghi.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra ngày 7/11 tại Hải Phòng, với sự góp mặt của 25 thí sinh. Đúng 20h, chương trình bắt đầu với màn đồng diễn của top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 và top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024. Trải qua phần thi áo dài và áo tắm, BTC thông báo những cái tên lọt top 25. Trong đó, người đẹp Vũ Hồng Hạnh được gọi tên đầu tiên. Cô là người đẹp được bình chọn nhiều nhất.

Những gương mặt còn lại trong top 15 là Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi, Nguyễn Yến Trang, Đinh Diệu Anh, Đặng Thị Ngọc Lan, Đinh Hoàng Gia Linh, Tạ Thị Hoa, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Gouband Lisa, Bùi Mai Linh, Nguyễn Thị Kim Châu, Nguyễn Thị Hoa, Lưu Phương Anh và Phạm Lê Ái Linh. Đây là những nhân tố nổi trội từ đầu cuộc thi năm nay.

Thí sinh Đinh Diệu Anh trong phần trình diễn áo tắm. Ảnh: BTC.

Trần Xuân Khánh Linh gặp sự cố đáng tiếc ở phần trình diễn trang phục dạ hội. Cô vấp phải váy rồi ngã trên sân khấu. Thí sinh được dự đoán lọt top cao ở cuộc thi năm nay. Cô từng thử sức ở Miss World Vietnam 2025 trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 nên có kinh nghiệm catwalk, ứng xử. Người đẹp theo học Truyền thông chuyên nghiệp tại Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV) và biết nhiều ngôn ngữ, chẳng hạn tiếng Anh, Trung Quốc, Pháp, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Sau khi công bố các nhóm thí sinh vào Top 15, BTC tiếp tục thực hiện phần thi trình diễn trang phục dạ hội. Từ đây, BTC tìm ra Top 10 và Top 5. Năm gương mặt xuất sắc tiếp tục bước vào phần thi ứng xử để thể hiện tư duy, quan điểm và khả năng xử lý tình huống. Sau đó, ba danh hiệu cao nhất gồm hoa hậu, á hậu 1 và á hậu 2 được công bố.

Cuộc thi năm nay được tổ chức với chủ đề miền hương sắc. Lúc 21h50, kết quả top 10 chính thức được công bố. Trần Xuân Khánh Linh được gọi tên đầu tiên. Cô chiến thắng giải thưởng Đại sứ nhân ái. Tiếp sau đó là Đinh Hoàng Gia Linh, Nguyễn Thị Kim Châu, Nguyễn Yến Trang, Đinh Diệu Anh, Đặng Thị Ngọc Lan, Tạ Thị Hoa, Lê Phương Nghi, Bùi Mai Linh và Nguyễn Thị Hoa.

Ngay sau đó, BTC công bố top 5 và cái tên đầu tiên được gọi tên là Đinh Hoàng Gia Linh. Tiếp đó là Nguyễn Yến Trang, Đặng Thị Ngọc Lan, Lê Phương Nghi và cuối cùng là Trần Xuân Khánh Linh.

Trần Xuân Khánh Linh lọt top 5. Ảnh: BTC.

Điểm đặc biệt năm nay của cuộc thi là khán giả góp ý câu hỏi ứng xử. Sau đó, chương trình đã nhận được hơn 4.000 câu hỏi với nhiều chủ đề khác nhau.

Đinh Hoàng Gia Linh là thí sinh đầu tiên trả lời câu hỏi ứng xử. Cô nhận được câu hỏi về việc các cô gái hay nhận ý kiến tiêu cực xoay quanh ngoại hình. Sau đó, Gia Linh bình tĩnh trả lời mỗi người có nét đẹp riêng và chúng ta nên tôn trọng sự đa dạng đó. Cô kêu gọi mỗi người hãy tự tin vào nét đẹp của chính mình.

Ở phần ứng xử, Đặng Thị Ngọc Lan khá ấp úng, run và chưa tự tin. Cô phải dừng vài giây để lấy lại bình tĩnh để tiếp tục phần thi.