Nguyễn Phan Quế Mai đưa 'Dust Child' hồi hương

Tiểu thuyết "Dust Child" của Nguyễn Phan Quế Mai sẽ ra mắt độc giả Việt với tên "Đời gió bụi", dự kiến phát hành tháng 12 tại NXB Phụ nữ Việt Nam.

Nguyễn Phan Quế Mai là tác giả, dịch giả nhiều đầu sách, từng nhận các giải thưởng trong nước cho một số tập thơ. Ảnh: FBNV.

Sáng 18/11, nhà văn Nguyễn Phan Quế Mai thông báo tiểu thuyết Dust Child, một trong những tác phẩm nổi bật của cô tại thị trường quốc tế, sẽ có bản tiếng Việt mang tên Đời gió bụi. Sách dự kiến ra mắt trong tháng 12 tới và được Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam phát hành.

Chia sẻ về hành trình 7 năm đồng hành cùng bản thảo, nữ tác giả bày tỏ: “Tôi thật hạnh phúc và biết ơn bởi sau hành trình chu du qua nhiều miền đất, Đời gió bụi sắp được trở về với tiếng Việt và quê hương Việt Nam yêu dấu của tôi”.

Dust Child từng lọt vào danh sách rút gọn Giải thưởng Edward Stanford cho Tiểu thuyết Gắn bó với Địa danh và được vinh danh là tiểu thuyết quốc tế hay nhất năm tại Apple Books Canada. Ngoài ra, tác phẩm còn được xướng tên trong danh sách sách hay nhất năm bởi Reader’s Digest, Cosmopolitan, Book Riot, The Times, Sydney Morning Herald... Cuối tháng 6, sách đoạt giải Văn học nước ngoài xuất sắc tại hội chợ sách Créteil en poche (Pháp).

Dust Child là tiểu thuyết thứ hai Nguyễn Phan Quế Mai viết bằng tiếng Anh, sau The Mountains Sing. Tác phẩm kể câu chuyện về hai chị em người Việt, một cựu binh Mỹ và một người đàn ông lai Mỹ - Việt. Cuộc đời họ giao nhau giữa những lớp ký ức hậu chiến, để rồi cùng đối mặt và hàn gắn vết thương thời gian.

Chia sẻ về cảm xúc trước khi sách phát hành tại Việt Nam, Quế Mai viết: “Được đọc và được thấu hiểu là một hạnh phúc lớn lao của một người cầm bút. Hy vọng sách sẽ được phát hành vào tháng 12 này. Hồi hộp và xúc động lắm, mọi người ơi”.