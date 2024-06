Nguyên nhân vụ tai nạn 3 người tử vong ở Hà Tĩnh

Công an xác định tài xế điều khiển xe tải mang biển số Hà Nội đã thiếu quan sát, không giữ đúng khoảng cách nên tông vào xe tải chở 3 người phía trước, gây ra vụ tai nạn liên hoàn.

Ngày 8/6, Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị vừa có báo cáo, đánh giá nguyên nhân về vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 1 qua địa bàn làm 3 người chết, xảy ra sáng cùng ngày.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 6h ngày 8/6, anh Bùi Ngọc Hải (SN 1985, quê tỉnh Hà Nam) lái xe tải mang biển kiểm soát Hà Nội 29H di chuyển trên Quốc lộ 1. Khi xe chạy đến Km 533+010 qua xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, đã xảy ra va chạm với ôtô tải mang biển số 38C do Nguyễn Văn H. (SN 1992, trú xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên) cầm lái, di chuyển cùng chiều phía trước, đang xi nhan sang đường. Trên xe của anh H. lúc này chở thêm 2 người khác.

Cú va chạm mạnh khiến xe tải của anh H. bị hất văng sang làn đường đối diện và bị ôtô đầu kéo mang biển số 63C do tài xế Trần Minh Mẫn (quê Tiền Giang) chạy hướng ngược lại tông trực diện.

Tài xế xe gây tai nạn rời hiện trường.

Vụ tai nạn liên hoàn khiến tài xế H. cùng 2 người khác ngồi trên xe là anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1991) và Hồ Năng Đ. (SN 1981, cùng trú xã Cẩm Hà) tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, xe tải biển số 38C hư hỏng hoàn toàn, phần thân và đầu phương tiện tách rời nhau. Hai xe còn lại bị hư hỏng phần đầu, nhiều mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh và các đơn vị có liên quan ban đầu xác định nguyên nhân tai nạn do tài xế ôtô mang biển số Hà Nội đã không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với phương tiện đi phía trước. Sau vụ tai nạn, tài xế Bùi Ngọc Hải, điều khiển xe tải biển số Hà Nội để lại xe và rời hiện trường, công an sở tại đang truy tìm người này để làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc, cảnh sát cũng xác định tài xế Trần Minh Mẫn, điều khiển ôtô đầu kéo biển 63C và tài xế gặp nạn Nguyễn Văn H. không sử dụng nồng độ cồn, ma túy.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo kết quả tra cứu thông tin đăng kiểm, ôtô tải biển số Hà Tĩnh 38C (có 3 người tử vong) mang nhãn hiệu Thaco, được chở tối đa 3 người, thời hạn đăng kiểm đến ngày 19/6.

Xe tải biển kiểm soát Hà Nội 29H mang nhãn hiệu ISUZU, chủ đăng ký phương tiện là một doanh nghiệp có địa chỉ ở Thanh Trì, Hà Nội. Xe còn thời hạn kiểm định đến ngày 6/12/2025.

Riêng xe đầu kéo 63C-076.xx mang nhãn hiệu Huyndai do ông Trần Minh Mẫn (quê tỉnh Tiền Giang) đăng ký chủ phương tiện, xe này lần cuối kiểm định tại trạm kiểm định 5015D, thời hạn đến ngày 4/3. Như vậy, chiếc xe đầu kéo 63C-076.xx đã hết hạn kiểm định.