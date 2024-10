Nguyên nhân Liam Payne tử vong

Theo báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ, Liam Payne bị đa chấn thương, chảy máu trong và ngoài sau khi ngã từ ban công khách sạn.

Theo Page Six, hình ảnh được trích xuất từ ​​camera an ninh cho thấy cựu thành viên One Direction đang cầm một vật giống máy tính xách tay trong lúc chờ thang máy.

Sau đó, Liam Payne được cho là trở về phòng và xảy ra vụ việc thương tâm vào chiều 16/10 (giờ địa phương). Alberto Crescenti - giám đốc dịch vụ y tế khẩn cấp Buenos Aires - nói Payne đã rơi từ độ cao khoảng 14 m xuống sân của khách sạn. Nam ca sĩ được phát hiện có nhiều vết thương nghiêm trọng, bao gồm cả nứt hộp sọ.

Theo CNN, báo cáo khám nghiệm tử thi sơ bộ cho thấy nam ca sĩ tử vong do đa chấn thương, xuất huyết.

Telegraph dẫn lời quan chức Argentina cho biết, Payne có thể đã ở phòng một mình với rượu và ma túy trước cú ngã. Chưa có bằng chứng nào cho thấy sự liên quan của bên thứ 3 lúc xảy ra vụ việc.

Liam Payne đột ngột qua đời. Ảnh: WireImage.

"Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nhiều chấn thương liên quan đến chảy máu trong và ngoài, phù hợp với cú ngã từ trên cao. Nạn nhân có thể đã ngã trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, hoặc hoàn toàn bất tỉnh", văn phòng công tố Argentina phát biểu.

Các công tố viên đã phỏng vấn 5 nhân chứng để tái hiện những giờ cuối cùng của Payne, đồng thời xem xét khả năng có sự liên quan của bên thứ 3 trong các sự kiện trước khi Payne qua đời.

Liam Payne, cựu thành viên One Direction, qua đời ngày 16/10 (giờ địa phương) sau khi rơi từ tầng 3 của khách sạn CasaSur Palermo ở Argentina. Thông tin này khiến cả Hollywood bàng hoàng, người hâm mộ không khỏi sốc. Gia đình Liam Payne bày tỏ mong muốn được tôn trọng quyền riêng tư để "cùng nhau vượt qua giai đoạn khủng khiếp này".

Nguồn tin từ Mirror cho biết Zayn Malik bị sốc trước sự ra đi đột ngột của Liam Payne. Dù hai người có những khúc mắc trong quá khứ và không nói chuyện một thời gian dài, họ vẫn dành sự tôn trọng cho nhau.