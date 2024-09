Nguyên giám đốc CDC Bình Dương được thay đổi hình thức kỷ luật Đảng

UBKT Tỉnh ủy Bình Dương vừa có thông báo kết luận kỳ họp thứ 24 về việc xem xét thay đổi hình thức kỷ luật Đảng đối với nguyên Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương (CDC) Nguyễn Thành Danh và thuộc cấp.

Theo thông báo này, vào tháng 1/2023, UBKT Tỉnh ủy Bình Dương đã thi hành kỷ luật ông Nguyễn Thành Danh – nguyên Bí thư Chi bộ, nguyên Giám đốc CDC tỉnh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Cũng tại thời điểm này, thuộc cấp của ông Danh là Trần Thanh Phong - nguyên Phó phòng Tài chính - Kế hoạch bị UBKT Tỉnh ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Việc thi hành kỷ luật này được thực hiện sau khi Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Danh và thuộc cấp với cáo buộc “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến Công ty Việt Á.

Tuy nhiên, đến đầu tháng 1 vừa qua, TAND TP Hà Nội đã quyết định miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Thành Danh.

Theo bản án, “dù vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhưng ông Danh không có động cơ vụ lợi, nhiều lần từ chối nhận tiền của Công ty CP Công nghệ Việt Á, không tham gia vào việc nâng giá test xét nghiệm, ông Danh đã dám nghĩ, dám làm, vì sức khỏe nhân dân. Quá trình công tác, ông còn nhận được nhiều giấy khen, bằng khen, thành tích Thầy thuốc ưu tú; năm 2020 ông Danh được trao tặng danh hiệu Công dân tiêu biểu tỉnh Bình Dương”.

Với ông Phong, bản án của TAND cấp cao tại Hà Nội nêu: “Những vi phạm, khuyết điểm của ông Trần Thanh Phong trong việc thẩm định giá hoàn thiện hồ sơ đấu thầu (Công ty Việt Á) phòng chống dịch Covid-19 tại Bình Dương trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Phong thực hiện theo mệnh lệnh của cấp trên; mặc dù không hưởng lợi, không chiếm hưởng cá nhân nhưng đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả...

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, UBKT Tỉnh ủy Bình Dương quyết định thay đổi hình thức đối với ông Nguyễn Thành Danh từ khai trừ ra khỏi Đảng sang hình thức kỷ luật khiển trách; Thay đổi hình thức kỷ luật từ cảnh cáo sang khiển trách đối với ông Trần Thanh Phong.

Được biết, ông Danh và thuộc cấp là trường hợp đặc biệt khi được miễn trách nhiệm hình sự trong “đại án Việt Á”, trong khi các bị cáo liên quan đều bị tuyên các mức án phạt tù.

