Nguy cơ ùn tắc cục bộ tại sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết Nguyên đán

Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách cần chủ động nắm bắt thông tin chuyến bay để có kế hoạch di chuyển phù hợp nhất trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Với nhu cầu đi lại tăng cao của người dân về quê trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn sắp tới, dự báo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất có thời điểm và có khu vực lưu lượng vượt công suất thiết kế của nhà ga và ùn tắc cục bộ có thể xảy ra.

Để đáp ứng tối đa và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân có nhu cầu bay trong dịp cao điểm Tết Giáp Thìn 2024, Cục Hàng không Việt Nam đã tiếp tục điều chỉnh tăng tham số điều phối đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay (slot) tại Sân bay Tân Sơn Nhất vào các khung giờ ban ngày (6h-23h55) từ 44 slot/giờ thành 46 slot/giờ, các khung giờ đêm (0h-5h55) từ 40 slot/giờ thành 42 slot/giờ.

Tham số điều phối khu vực nhà ga nội địa cất cánh sảnh A là 15 chuyến bay/giờ, cất cánh sảnh B là 13 chuyến bay/giờ; hạ cánh nội địa là 22 chuyến bay/giờ.

"Do nhu cầu lớn dự kiến vượt qua cao điểm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, có thời điểm và có khu vực lưu lượng vượt công suất thiết kế của nhà ga hành khách nội địa của Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, nên có khả năng một số thời điểm tại nhà ga nội địa sẽ bị ùn tắc cục bộ, hành khách có thể nhận hành lý chậm hơn bình thường", lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam nhìn nhận.

Hành khách làm thủ tục chuyến bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh: PV/Vietnam+.

Do đó, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách cần chủ động nắm bắt thông tin chuyến bay để có kế hoạch di chuyển phù hợp nhất, cũng như chấp hành, tuân thủ tốt các quy định về an toàn, an ninh hàng không.

Hành khách cần hợp tác chặt chẽ với các nhân viên hướng dẫn và nhân viên làm thủ tục trong nhà ga để đảm bảo hỗ trợ tốt nhất cho hành khách, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của mọi người, dẫn đến chậm trễ chuyến bay và ảnh hưởng đến toàn bộ dây chuyền phục vụ khách tại sân bay.

Để tạo thuận lợi cho hành khách đi lại bằng đường hàng không qua sân bay trong dịp Tết, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã đưa ra một số khuyến cáo tới hành khách khi đến sân bay làm thủ tục.

Cụ thể, hành khách cần kiểm tra kỹ tình trạng giấy tờ tùy thân, đảm bảo còn đủ thời hạn sử dụng. Hành khách đi cùng trẻ em từ 14 tuổi trở lên (đủ tuổi làm chứng minh nhân dân/căn cước công dân) nếu chưa kịp làm hoặc những khách có nhưng bị mất chứng minh nhân dân/căn cước công dân, hết hạn sử dụng hoặc bị mờ, không được chấp nhận, cần đến cơ quan công an nơi cư trú để làm giấy xác nhận nhân thân theo mẫu hiện hành để tránh việc bị từ chối thực hiện chuyến bay.

Đặc biệt, khách đi máy bay lưu ý giấy khai sinh (bản gốc hoặc sao y công chứng), giấy chứng sinh đối với trẻ em, trẻ sơ sinh… hoặc các loại giấy tờ thay thế khác theo quy định của pháp luật (hành khách phải cầm thẻ lên tàu bay, giấy tờ tùy thân để xuất trình cho nhân viên kiểm soát an ninh).

Hành khách có thể sử dụng tài khoản định danh điện tử cấp độ 2 VNeID trên điện thoại để làm thủ tục cho các chuyến bay nội địa thay vì sử dụng giấy tờ thông thường như căn cước công dân. Đối với hành khách đi chuyến bay quốc tế, lưu ý hộ chiếu phải còn hạn trên 6 tháng.

Sân bay Tân Sơn Nhất cũng đề nghị hành khách chủ động sắp xếp thời gian làm thủ tục trước thời điểm khởi hành 120 phút đối với chuyến bay quốc nội và 180 phút đối với chuyến bay quốc tế. Quầy thủ tục sẽ đóng 40 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc nội và 50 phút trước giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc tế; cửa ra tàu bay sẽ đóng 15 phút trước giờ bay.

Để tránh quá tải, ùn tắc tại khu vực sảnh công cộng, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách hạn chế người nhà đưa đón và không đến quá sớm so với giờ khởi hành.

Ngoài ra, để giảm thời gian xếp hàng, ngoài việc làm thủ tục hàng không tại quầy, hành khách có thể tự làm qua các hình thức làm thủ tục trực tuyến trên trang web/mobile check-in của hãng hàng không; làm thủ tục qua hệ thống kiosk check-in tự động tại sân bay. Trường hợp không có hành lý ký gửi, hành khách đi đến khu vực kiểm tra an ninh sau khi đã tự làm check-in.

Sau khi làm xong thủ tục, hành khách cần nhanh chóng hoàn tất kiểm tra an ninh và ra cửa khởi hành, không ra ngoài sảnh để tránh bị trễ chuyến bay. Trong quá trình soi chiếu, hành khách chủ động theo dõi, kiểm tra lại hành lý/tài sản trước khi rời khỏi điểm soi chiếu để tránh thất lạc, cầm nhầm tài sản. Chất lỏng, máy tính xách tay/máy tính bảng để vào khay riêng, không để chung với hành lý xách tay khi đưa qua máy soi. Cấm để trong hành lý các đồ vật/vật phẩm nguy hiểm theo quy định.