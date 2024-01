TP.HCM yêu cầu không bị động, không để ùn tắc kéo dài dịp Tết

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các đơn vị có phương án tổ chức giao thông, sẵn sàng giải tỏa, không để ùn tắc kéo dài ở cửa ngõ sân Tân Sơn Nhất và các bến xe trong dịp Tết Nguyên đán.

Sáng 6/1, Ban An toàn giao thông TP.HCM tổ chức lễ ra quân năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.

Nhìn lại năm 2023, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường đánh giá, công tác quản lý Nhà nước được tăng cường, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư, các giải pháp chống ùn tắc giao thông được triển khai đồng bộ. Nhờ đó, tình hình tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí gồm số vụ, số người chết và số người bị thương, với tỷ lệ giảm trung bình từ 15-21% mỗi tiêu chí so với năm 2022; hạn chế được tối đa các vụ ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút.

Các lực lượng CSGT, CSCĐ, Thanh tra giao thông xuất quân thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết.

Sau lễ phát động, lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các sở ban ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự ATGT dịp Tết. Tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, chở hàng quá khổ quá tải, dừng đón trả khách sai quy định, chở vật liệu để rơi vãi trên đường….

"Tôi đề nghị các đơn vị liên quan có phương án tổ chức, điều tiết giao thông, sẵn sàng giải tỏa, cứu nạn kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, không để phát sinh ùn tắc kéo dài, không bị động trong xử lý các tình huống bất ngờ liên quan trật tự giao thông trên các tuyến trục chính ra/vào TP.HCM, đặc biệt là sân bay Tân Sơn Nhất, các bến xe, ga đường sắt..”, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh.