Người Việt mua hơn 6.630 xe máy mỗi ngày

Doanh số xe máy tại Việt Nam trong 2 quý đầu năm có xu hướng đi ngang, nhưng tổng lượng tiêu thụ lũy kế từ đầu năm đã thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo do Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) công bố, tổng doanh số của 5 thành viên tại thị trường Việt Nam trong quý II đạt 603.127 chiếc, giảm nhẹ so với quý I nhưng đã cao hơn 2,41% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm thành viên của VAMM bao gồm Honda Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam cùng với Yamaha Motor Việt Nam. Theo VAMM, số liệu bán hàng được công bố là tổng lượng bán ra của cả 5 thành viên tại thị trường Việt Nam, không phải là số sản xuất và không bao gồm số lượng xuất khẩu.

Trước đó, VAMM cho biết doanh số của 5 thành viên tại thị trường Việt Nam trong quý I ở mức 603.745 chiếc. Như vậy, lượng tiêu thụ xe máy tại Việt Nam từ đầu năm đến nay đạt hơn 1,2 triệu chiếc, tương đương với sức mua hơn 6.630 xe máy mỗi ngày.

Trước đó, lượng tiêu thụ xe máy tại thị trường Việt Nam trong năm 2023 theo báo cáo của VAMM là hơn 2,5 triệu chiếc. Doanh số này đã giảm đáng kể so với tổng số hơn 3 triệu xe máy bán ra cho khách hàng Việt từng ghi nhận được trong 12 tháng của năm 2022.

Báo cáo của VAMM cũng cho thấy tổng lượng xe máy mà người Việt mua trong 2 quý đầu năm 2023 là hơn 1,22 triệu chiếc, trước khi đạt gần 1,3 triệu chiếc trong nửa cuối năm ngoái. Như vậy, doanh số xe máy tại thị trường Việt Nam đang cho thấy những dấu hiệu sa sút ở nửa đầu năm nay.

Người Việt giảm mua xe máy Diễn biến doanh số xe máy tại Việt Nam trong giai đoạn 2023-2024 (Số liệu: VAMM) Nhãn Quý I/2023 Quý II/2023 Quý III/2023 Quý IV/2023 Quý I/2024 Quý II/2024

chiếc 634688 588926 610635 681963 603745 603127

Nhiều khả năng, thị trường xe máy tại Việt Nam chỉ có thể bắt đầu khởi sắc từ quý III hoặc chậm nhất là đầu quý IV. Giai đoạn từ tháng 7 đến đầu tháng 10 trùng với thời điểm nhập học của học sinh, sinh viên và được xem như một trong những giai đoạn sôi động nhất của thị trường xe máy Việt Nam.

Mới đây, Honda vừa trình làng phiên bản mới của Wave Alpha, bên cạnh bổ sung màu sắc mới cho Honda Super Cub. Hồi đầu tháng 6, Honda Air Blade 2025 cũng được ra mắt, trước khi Yamaha Lexi 155 VAA chính thức trình làng khách hàng Việt Nam.

Hiện, bên cạnh các mẫu xe số và xe tay ga truyền thống, khách hàng Việt còn có các lựa chọn xe máy điện trên thị trường bao gồm một số thương hiệu như VinFast, Yadea, DatBike hay Pega.