Người Việt chi gần 5.000 tỷ đồng mua iPhone mỗi tháng

Khách hàng trong nước chi ngày càng nhiều tiền để mua iPhone những năm qua. Số tiền cán mốc gần 5.000 tỷ đồng ngay trong tháng thấp điểm.

Năm 2023, CEO Tim Cook từng nhắc đến Việt Nam như một trong những thị trường tăng trưởng tốt nhất của hãng trên toàn cầu, với mức dương 3 chữ số qua từng năm. Xu hướng này có phần chậm lại, nhưng số tiền người Việt chi ra ra cho iPhone vẫn ở mức rất ấn tượng.

Định vị tại phân khúc cao cấp, giá trung bình mỗi sản phẩm cao, điện thoại Apple áp đảo về số tiền kiếm được cho nhà sản xuất. Xếp sau Samsung, Oppo về thị phần, Táo khuyết vẫn kiếm tiền giỏi nhất tại Việt Nam.

Áp đảo thị phần

Theo báo cáo từ một công ty nghiên cứu thị trường lớn, doanh thu điện thoại của Apple tại Việt Nam vào khoảng 4.700 tỷ đồng trong tháng 7. Con số này tương đương hơn 45% thị phần. Trong khi đó, lượng bán của hãng chỉ chiếm 20%.

Thực tế, tháng 7 là thời điểm thấp điểm trong năm về lượng bán của Apple. Đa số người dùng có tâm lý chờ đợi khi thời điểm ra mắt iPhone mới đến gần. Trong khi đó, dòng 16 cũng ra mắt được gần một năm.

Đổi lại, chính sách giá hợp lý cùng dải sản phẩm ngày càng mở rộng giúp Táo khuyết có doanh thu bền vững hơn tại Việt Nam, thay vì chỉ tập trung vào “mùa ra mắt”. Dựa vào tỉ trọng doanh thu trên số lượng máy đã bán, giá trung bình mỗi chiếc máy Apple kinh doanh ở Việt Nam ở mức trên 20 triệu đồng. Con số này cũng cao vượt trội so với các đối thủ Android, chủ yếu bán được smartphone 4-8 triệu đồng.

Trong tháng thấp điểm, Apple vẫn thu gần 5.000 tỷ đồng bán iPhone ở Việt Nam. Ảnh: Phương Lâm.

So với cùng kỳ, Apple cũng là hãng tăng trưởng tốt nhất tại Việt Nam trong tháng 7. Họ bán được lượng máy nhiều hơn đến gần 40%. Đồng thời, doanh thu tăng 45%. Điều này diễn ra khi các đối thủ có xu hướng đi xuống hoặc không thay đổi nhiều.

Trong thời gian qua, đại lý trong nước, kênh trực tuyến có sự cạnh tranh lớn ở giá các dòng iPhone 16. Trong đó, mẫu Pro/Pro Max giảm sâu về mức dưới 30 triệu đồng, là cơ hội để người dùng mua được sản phẩm giá rẻ. Mức đang bán tại Việt Nam cũng thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Dòng iPhone 14, 15 vẫn được Táo khuyết bán tại Việt Nam. Sản phẩm giảm về phân khúc 10-15 triệu đồng, trở thành đối trọng lớn cho máy Android tầm trung của Samsung, Oppo. Không đóng góp phần doanh thu đa số, những model này tạo ra tập khách hàng mới gia nhập hệ sinh thái Táo khuyết. Ngoài ra, chúng cũng khiến các loại iPhone xách tay, không chính ngạch hết đường sống tại Việt Nam.

'Gà đẻ trứng vàng' của đại lý

Giá trị cao cùng lượng bán trên từng model lớn là điều chỉ iPhone làm được ở Việt Nam. Các hãng Android bán tốt máy giá rẻ, nhưng dòng flagship lại hụt hơi. Ở phân khúc trên 20 triệu đồng, Samsung, Xiaomi, Oppo, Honor chia nhau chưa đến 10% thị phần.

Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, iPhone trở thành cơ hội để các đại lý trong nước tăng trưởng doanh thu.

Báo cáo tài chính quý II của nhà phân phối, đơn vị bán lẻ lớn tại Việt Nam cũng cho thấy Apple là “chủ nợ” ngắn hạn hàng đầu của các doanh nghiệp này. Ví dụ, MWG nợ đối tác 933 tỷ đồng , tăng mạnh so với mức 288 tỷ đồng ghi nhận vào cuối năm ngoái.

Apple áp đảo ở doanh thu bán điện thoại online. Ảnh: Metric.

Tương tự, trong báo cáo tài chính của FPT Retail, Apple cũng nằm trong số những chủ nợ hàng đầu với 434 tỷ đồng . Với Digiworld, nhà phân phối này cũng nợ Apple hơn 470 tỷ đồng ngắn hạn.

Phần nợ này chủ yếu đến từ việc nhập hàng trước, trả tiền sau. Số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng cho thấy tỷ trọng doanh thu của Apple với các đại lý trong nước rất lớn.Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện hệ thống CellphoneS cho biết Apple chiếm đến 60% doanh số ở chuỗi này. “Đặc điểm của khách hàng tại hệ thống là người trẻ chiếm chủ yếu, thu nhập tốt nên sẵn sàng chi tiêu. Tỷ trọng iPhone chung của toàn ngành hiện ở mức 30-40%”, ông Huy nói.

Đồng quan điểm, đại diện FPT Shop, 24h Store cũng cho biết ngành hàng Apple đóng góp lượng doanh thu đáng kể cho các đại lý.

Trên kênh trực tuyến, báo cáo nửa đầu năm của công ty nghiên cứu thị trường Metric.vn cho thấy Apple là thương hiệu có doanh thu cao nhất trên tất cả sàn TMĐT Việt Nam. Hãng đem về cho Shopee, TikTok Shop hơn 4.000 tỷ đồng , bỏ xa Samsung xếp thứ hai với 988 tỷ đồng . Các mẫu iPhone 16 Pro Max cũng là sản phẩm xếp đầu về doanh thu online kể từ khi ra mắt đến nay.