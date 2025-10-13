Người tiểu đường, thừa cân ở VN tiếp cận giải pháp điều trị tiên tiến

Long Châu và tập đoàn dược phẩm Đan Mạch tiên phong mang giải pháp điều trị tiên tiến trên thế giới cho người bệnh tiểu đường type 2 đến Việt Nam.

Theo Bộ Y tế, bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là bệnh mạn tính phổ biến nhất trên thế giới, đang gia tăng nhanh chóng và ngày càng trẻ hoá. Tại Việt Nam, tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường nằm trong khoảng 6-7%, nghĩa là hiện nay có khoảng 7 triệu người đang sống với bệnh này. Một khuyến nghị quan trọng khác từ Hiệp hội Tiểu đường Mỹ (ADA) là đối với người mắc bệnh đái tháo đường type 2 bị thừa cân hoặc béo phì, việc kiểm soát cân nặng cũng như đường huyết phải là mục tiêu chính.

Do đó, với nỗ lực chung nhằm giúp người Việt tăng cơ hội tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại trên thế giới, Long Châu hợp tác tập đoàn dược phẩm Đan Mạch, mang đến bộ đôi giải pháp điều trị tiên tiến sử dụng hoạt chất semaglutide.

Hướng điều trị này giúp nâng cao hiệu quả trong kiểm soát bệnh tiểu đường, giảm cân, kiểm soát béo phì, bảo vệ tim mạch, thận. Sản phẩm được công nhận, sử dụng tại 75 quốc gia tiên tiến với hơn 7,5 triệu người bệnh đã và đang điều trị. Đây là một trong những giải pháp nổi bật và được đánh giá cao trong lĩnh vực bệnh lý chuyển hoá và nội tiết.

Từ hôm nay, người bệnh tiểu đường, thừa cân tại Việt Nam đã có thể tiếp cận giải pháp điều trị tiên tiến trên thế giới ngay tại nhà thuốc Long Châu.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt việc sử dụng mở rộng phương pháp mới sử dụng hoạt chất semaglutide vào năm 2017, nhằm hạ đường huyết ở người lớn mắc bệnh đái tháo đường type 2.

Các nghiên cứu đã chỉ ra liệu pháp này giúp hỗ trợ giảm chỉ số đường huyết và giảm cân. Đồng thời, sản phẩm còn có khả năng giảm nguy cơ biến cố tim mạch, cũng như giảm 39% nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, giải pháp tiên tiến còn giảm 36% nguy cơ khởi phát hoặc tiến triển của bệnh thận.

Long Châu tiếp tục tiên phong mang đến các giải pháp điều trị tiên tiến trên thế giới cho người Việt.

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ về đột phá trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, hệ thống nhà thuốc cùng trung tâm tiêm chủng Long Châu không ngừng nâng tầm hợp tác đối tác chiến lược trong lẫn ngoài nước, hướng tới mang những giải pháp chăm sóc sức khỏe hiện đại, hàng đầu đến gần hơn với người dân Việt Nam.

Bền bỉ với sứ mệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”, nhà thuốc Long Châu tiếp tục tiên phong mang đến các giải pháp điều trị tiên tiến như thuốc điều trị mỡ máu, thuốc dự phòng RSV cho trẻ sinh non, kháng sinh công thức mới… giúp người dân dễ dàng tiếp cận hơn với những thành tựu y học hàng đầu thế giới. Đồng thời, Long Châu không ngừng mở rộng danh mục sản phẩm trong điều trị các bệnh mạn tính, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.