Long Châu thắng giải ‘Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2025’

Tại lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu vinh dự nhận danh hiệu “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á”.

Giải thưởng không chỉ khẳng định uy tín và năng lực phát triển bền vững của Long Châu trong khu vực, đội ngũ tận tâm mang đến trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng, mà còn là dấu mốc cho hành trình bền bỉ chăm sóc sức khỏe cộng đồng “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Giải thưởng “Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA)” là giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực, được Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Á (Enterprise Asia) tổ chức thường niên suốt 18 năm qua, thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp đến từ 16 quốc gia.

Với chủ đề “Showcasing future-ready enterprises - Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai”, APEA 2025 hướng đến việc ghi nhận và vinh danh những doanh nghiệp, doanh nhân tiên phong trong việc tái định nghĩa giới hạn của kinh doanh.

Tại sự kiện, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu vinh dự nhận giải “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á”. Đây là hạng mục giải thưởng nhằm vinh danh những doanh nghiệp có khả năng tổ chức, vận hành hiệu quả, kết quả kinh doanh nổi bật, phát triển bền vững và đóng góp cho cộng đồng.

Đại diện hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu nhận giải “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á”.

Giải thưởng này là sự ghi nhận cho hành trình kiên định của Long Châu trên con đường phát triển bền vững - hành trình dung hòa giữa hiệu quả kinh doanh, phụng sự cộng đồng và khát vọng mang giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến, đạt chuẩn quốc tế đến gần hơn với người dân Việt Nam.Đó không chỉ là dấu mốc đáng tự hào, mà còn là cam kết nhất quán của thương hiệu: Mang đến dịch vụ y tế hiện đại, an toàn và nhân văn, góp phần xây dựng Việt Nam khỏe mạnh và bền vững.

Dựa trên nền tảng hơn 2.400 nhà thuốc, 200 trung tâm tiêm chủng cùng đội ngũ 20.000 bác sĩ, dược sĩ và chuyên viên y tế, Long Châu đang từng bước kiến tạo hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện lấy khách hàng - người bệnh làm trung tâm, khép kín từ phòng ngừa - điều trị - chăm sóc dài hạn. Từ đó, Long Châu không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận y tế hiện đại đến mọi người dân, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách chăm sóc sức khỏe giữa thành thị và nông thôn, giữa hôm nay và tương lai.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail kiêm Tổng giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu - chia sẻ giải thưởng không chỉ là vinh dự mà còn là động lực rất lớn để đội ngũ Long Châu tiếp tục chinh phục cột mốc mới, hướng đến mục tiêu lớn “Vì một Việt Nam khỏe mạnh”. Ở Long Châu, thương hiệu luôn tin rằng nếu điều gì có thể tạo ra giá trị thật cho cộng đồng thì xứng đáng để làm và làm cho thật tốt.

“Long Châu không ngừng đổi mới để mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và dễ tiếp cận hơn cho người dân. Chúng tôi mong muốn trở thành cầu nối giữa công nghệ hiện đại và cộng đồng, góp phần thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế, đặc biệt ở vùng còn khó khăn. Mục tiêu lớn nhất của Long Châu là để mỗi người dân Việt Nam đều được tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, minh bạch và nhân văn, dù họ ở bất cứ đâu”, bà Nguyễn Bạch Điệp nhấn mạnh.

Đại diện Long Châu phát biểu tại sự kiện.

Đại diện hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu nhận giải thưởng và phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Quốc Bảo - Giám đốc cấp cao Trải nghiệm khách hàng, Truyền thông và marketing, nhấn mạnh Long Châu tự hào đồng hành cùng hàng chục triệu khách hàng trên hành trình chăm sóc sức khỏe thông qua đội ngũ hơn 20.000 cán bộ y tế tại 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng trên toàn quốc.

“Kiên định với giá trị minh bạch, chất lượng sản phẩm dịch vụ vượt trội và nền tảng công nghệ lấy khách hàng làm trung tâm, Long Châu không ngừng nỗ lực để mọi khách hàng đều được tiếp cận sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn, hiệu quả và kịp thời. Mỗi bước tiến hôm nay của Long Châu không chỉ hướng đến sự phát triển bền vững trên cơ sở góp phần nâng cao sức khỏe trong cộng đồng mà còn nỗ lực góp phần xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh và thịnh vượng”, ông Bảo chia sẻ.

Trước đó, Long Châu cũng được vinh danh tại Better Choice Awards năm 2025 với giải thưởng “Giải pháp đột phá về y tế số và chăm sóc sức khỏe”. Giải thưởng ghi nhận nỗ lực tiên phong của “Sổ sức khỏe điện tử Long Châu” trong việc ứng dụng công nghệ số để nâng cao trải nghiệm chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân, đồng thời tôn vinh sáng kiến đổi mới sáng tạo mang lại giá trị thiết thực cho người tiêu dùng.

Long Châu tiên phong ứng dụng công nghệ số, lấy người dân làm trung tâm - hướng đến cộng đồng khỏe mạnh.

Hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ về đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, Long Châu hợp lực cùng cơ quan y tế, bệnh viện, đội ngũ chuyên gia và đối tác chiến lược hàng đầu triển khai loạt chương trình tầm soát, khám bệnh, chăm sóc sức khoẻ và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn khắp các vùng miền.

Song song đó, Long Châu tiên phong ứng dụng công nghệ số, đặt người dân làm trung tâm - hướng đến mục tiêu dự phòng và nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.