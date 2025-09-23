Long Châu đồng hành khám và cấp phát thuốc miễn phí tại Vĩnh Long

Sáng 20/9, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long phối hợp hệ thống nhà thuốc Long Châu và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình khám, chữa bệnh miễn phí cho các gia đình khó khăn.

Tham dự sự kiện có Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9; ông Lê Văn Hẳn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long; bà Nguyễn Thị Bé Mười, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; PGS.TS.BS Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long; ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Cấp cao Truyền thông và Trải nghiệm khách hàng, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu; cùng đại diện Ban chấp hành Tỉnh ủy phụ trách, chỉ đạo các xã Trà Côn, Ngãi Tứ, Tập Sơn, Long Hiệp; Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Y tế và các cơ quan, ban ngành, báo chí, doanh nghiệp.

Tham gia chương trình, hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đã phối hợp Sở Y tế cùng các đơn vị liên quan, tổ chức chương trình thăm khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 4.000 người dân thuộc các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, đồng bào dân tộc Khmer tại 4 xã thuộc tỉnh Vĩnh Long gồm Trà Côn, Ngãi Tứ, Tập Sơn, Long Hiệp.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Bé Mười, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu: “Hoạt động khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho bà con càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong lễ Sene Dolta, thể hiện sự vun đắp khối đại đoàn kết keo sơn bền chặt của cộng đồng. Chương trình thật sự là một hoạt động ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc ta, góp phần chăm sóc sức khỏe cộng đồng, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho các gia đình chính sách, người cao tuổi, người già neo đơn, người thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, chương trình chia sẻ phần nào với đồng bào dân tộc, vùng quê còn khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ về y tế, giúp bà con biết tình trạng và nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe. Chương trình cũng góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội”.

PGS.TS.BS Hồ Thị Thu Hằng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, cho biết đây là hoạt động nhân văn, nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, chính quyền tỉnh, ngành y tế cùng các đơn vị đồng hành đối với bà con, nhất là những gia đình còn khó khăn. Sự hiện diện đông đủ của các đồng chí lãnh đạo, quân khu, tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và ban ngành đã khẳng định rõ điều đó.

Trong khuôn khổ sự kiện, đại diện Sở Y tế tỉnh chia sẻ: “Mục tiêu lớn nhất của chương trình là giúp bà con được thăm khám, tư vấn để hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Đây cũng là dịp để mỗi người dành thời gian lắng nghe cơ thể, quan tâm hơn đến bản thân và gia đình. Bởi lẽ, sức khỏe chính là vốn quý nhất của con người, có sức khỏe mới có thể sống vui, lao động hiệu quả và cống hiến cho xã hội. Đối với ngành y tế, các đợt khám bệnh lưu động còn giúp nắm bắt thực tế sức khỏe cộng đồng, từ đó có cơ sở đề xuất giải pháp đầu tư sát thực, bền vững hơn để chăm lo sức khỏe toàn diện cho nhân dân”.

Nhân viên Long Châu tận tình hướng dẫn người cao tuổi trong ngày hội khám và phát thuốc miễn phí.

Thay mặt hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu, ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Cấp cao Truyền thông và Trải nghiệm khách hàng, trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế Vĩnh Long cùng các đơn vị y tế đã phối hợp, tạo điều kiện để đơn vị được đồng hành trong hoạt động nhân văn này. Ông cho biết thông qua chương trình, bà con không chỉ được khám, phát thuốc miễn phí, mà còn được hỗ trợ tích hợp hồ sơ sức khỏe và bảo hiểm y tế trên ứng dụng định danh quốc gia VneID, góp phần giúp việc quản lý sức khỏe thuận tiện, minh bạch, an toàn hơn.

Ông Ngô Quốc Bảo, Giám đốc Cấp cao Truyền thông và Trải nghiệm khách hàng, trân trọng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Long.

“Là đơn vị kinh doanh, chúng tôi cũng mong muốn góp phần nhỏ bé, trở thành một cánh tay nối dài cho ngành y tế, tiên phong đưa những phương thức điều trị thế hệ mới từ các tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới đến gần hơn với người dân Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi đã thực hiện nhiều chương trình tầm soát khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí thông qua chuỗi hoạt động ‘Hành trình sức khỏe - Long Châu sẻ chia’ trải dài trên nhiều vùng miền. Hôm nay, khi đồng hành đồng bào Khmer tại xã Long Hiệp, chúng tôi càng thêm trân trọng nghĩa tình, sự đoàn kết và mục tiêu gìn giữ sức khỏe cộng đồng”, ông Bảo nhấn mạnh thêm.

Theo đó, người dân tham gia được khám lâm sàng tổng quát như đo mạch, huyết áp, khám nội, da liễu… tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí. Trong trường hợp cần thiết, đội ngũ y tế cũng thực hiện những chỉ định chuyên sâu như siêu âm, đo điện tim, xét nghiệm nhanh đường huyết, chụp X-quang… nhằm đảm bảo phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vấn đề sức khỏe.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Long Châu cũng tích cực triển khai hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho đồng bào dân tộc Khmer, góp phần lan tỏa thói quen chủ động phòng bệnh và tăng cường tầm soát sớm trong cộng đồng.

Chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân của tỉnh Vĩnh Long cũng nhằm hưởng ứng tinh thần Nghị quyết 282 vừa được Chính phủ ban hành; trong đó cụ thể hóa chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Hành trình “Long Châu sẻ chia” sẽ tiếp tục trên khắp vùng miền, vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Trên tinh thần đó, Long Châu đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành các cơ quan, tổ chức triển khai nhiều chương trình tầm soát, khám bệnh miễn phí khắp mọi miền, đặt người dân làm trung tâm, hướng đến xây dựng cộng đồng khỏe mạnh và chủ động dự phòng bệnh tật. Với hơn 20.000 dược sĩ, bác sĩ và nhân viên y tế trải khắp 2.400 nhà thuốc cùng 200 trung tâm tiêm chủng Long Châu trên toàn quốc, mỗi dược sĩ, bác sĩ, nhân viên y tế trong đội ngũ của hệ thống cũng sẽ góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức tự giác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe trong cộng đồng.

Dựa trên nền tảng nhân lực y tế chất lượng, chuyên môn cao cùng hệ thống công nghệ hiện đại, Long Châu kiên định theo đuổi sứ mệnh xóa bỏ khoảng cách tiếp cận y tế, tiên phong đưa những loại thuốc điều trị thế hệ mới, giải pháp điều trị tiên tiến nhất từ các tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới đến gần hơn với mọi người dân, dù ở thành thị hay nông thôn. Đây không chỉ là định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp, mà còn là cam kết lâu dài của Long Châu trong việc góp phần giảm gánh nặng bệnh tật trong cộng đồng và xây dựng một Việt Nam khỏe mạnh hơn.