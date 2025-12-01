Người Thụy Sĩ bác bỏ đề xuất đánh thuế giới siêu giàu

Cử tri Thụy Sĩ đã bác bỏ đề xuất áp mức thuế 50% đối với tài sản thừa kế của giới siêu giàu, liên quan đến những lo ngại về việc thâm hụt ngân sách.

Thụy Sĩ đã bác bỏ đề xuất áp thuế 50% đối với tài sản thừa kế từ 50 triệu franc Thụy Sĩ (62 triệu USD) trở lên. Ảnh: Bloomberg.

Người dân Thụy Sĩ vừa bác bỏ đề xuất áp thuế 50% với tài sản thừa kế từ 50 triệu franc Thụy Sĩ ( 62 triệu USD ) trở lên, với 78% người dân phản đối kế hoạch này, cao hơn dự báo trong các cuộc thăm dò trước đó.

Các ngân hàng đã theo dõi sát sao cuộc bỏ phiếu và coi đây là một phép thử với mức độ ủng hộ tái phân phối tài sản tại quốc gia châu Âu này, theo Reuters.

Trong khi đó, một số quốc gia khác như Na Uy đã thông qua việc tăng thuế tài sản hoặc đang tranh luận về các biện pháp tương tự.

Thụy Sĩ là nơi có nhiều thành phố đắt đỏ bậc nhất thế giới. Vì vậy, những lo ngại về chi phí sinh hoạt ngày càng trở thành chủ đề nổi bật trong chính trường nước này.

Đề xuất áp thuế thừa kế 50% đến từ nhóm thanh niên của đảng Dân chủ Xã hội cánh tả (JUSO), nhằm tài trợ cho các dự án giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

"Giới siêu giàu thừa kế hàng tỷ USD, trong khi chúng tôi phải chịu ảnh hưởng từ các cuộc khủng hoảng", họ lập luận.

Tuy nhiên, những người phản đối lại chỉ ra rằng điều này có thể khiến người giàu rời khỏi Thụy Sĩ và làm giảm tổng thu ngân sách. Một giám đốc ngân hàng ví ý tưởng này "như quả bom hạt nhân" với đất nước.

Chính phủ Thụy Sĩ cũng đã kêu gọi cử tri bác bỏ đề xuất trên. "Sáng kiến này làm giảm mạnh sức hấp dẫn của Thụy Sĩ với người giàu", Bộ trưởng Tài chính Karin Keller-Sutter cho biết.

Một tỷ phú nổi tiếng của Thụy Sĩ đã kêu gọi tăng thuế đối với người giàu, sau khi cử tri nước này bác bỏ đề xuất áp mức thuế 50% đối với tài sản thừa kế từ 50 triệu franc Thụy Sĩ ( 62 triệu USD ) trở lên.

Alfred Gantner, đồng sáng lập Quỹ đầu tư tư nhân Partners Group, cho biết sự tập trung quá lớn đến tài sản là một vấn đề toàn cầu.

"Tôi không thể chấp nhận chuyện một nhóm nhỏ sở hữu khối tài sản khổng lồ, trong khi nhiều người khác không biết làm thế nào để trả tiền bảo hiểm y tế hay tiền thuê nhà", ông Gantner nói.

Thụy Sĩ là một trong những trung tâm quản lý tài sản hàng đầu thế giới. Hiện tại, quốc gia châu Âu có khoảng 2.500 người sở hữu tài sản 50 triệu franc trở lên.

Tổng tài sản của họ rơi vào khoảng 500 tỷ franc (tương đương 620 tỷ USD ). Nếu được thông qua, trên lý thuyết, thuế này có thể giúp việc thu ngân sách tăng thêm 4 tỷ franc (gần 5 tỷ USD ).