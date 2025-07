'Người thừa' Garnacho

Manchester United bước vào một mùa hè đầy biến động, không chỉ ở khía cạnh bổ sung lực lượng mà còn ở chiến dịch “đại phẫu” nhân sự. Sau khi chi đậm để đưa về Matheus Cunha và Bryan Mbeumo nhằm củng cố hàng công, đội chủ sân Old Trafford đang gấp rút dọn dẹp “kho chứa” những cái tên không còn phù hợp với định hướng mới.

Danh sách thanh lý bắt đầu với Marcus Rashford - người đã dứt áo ra đi để gia nhập Barcelona. Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó. Garnacho và Antony là những gương mặt tiếp theo bị đặt lên bàn cân. Với riêng Alejandro Garnacho, tình thế càng trở nên phức tạp hơn khi anh vừa mất chỗ đứng trong đội hình, vừa dần đánh mất sự kiên nhẫn từ người hâm mộ.

Cách đây không lâu, Garnacho từng được coi là viên ngọc quý của Manchester United. Khả năng bứt tốc, kỹ thuật và phong thái thi đấu ngẫu hứng giúp cầu thủ trẻ người Argentina gốc Tây Ban Nha được xem là “một Rashford mới” của Old Trafford. Thậm chí, đã có thời điểm anh được nhắm cho chiếc áo số 7 - biểu tượng huyền thoại gắn với những tên tuổi như Cristiano Ronaldo, Eric Cantona hay David Beckham.

Thế nhưng, kỳ vọng càng lớn thì thất vọng càng sâu. Ở mùa giải vừa qua, Garnacho ra sân nhiều nhưng đóng góp chỉ ở mức khiêm tốn: một vài bàn thắng và pha kiến tạo rải rác, không đủ để khẳng định giá trị. Việc anh không thể hiện được sự ổn định khiến các HLV lần lượt mất kiên nhẫn. Khi Ruben Amorim lên nắm quyền, Garnacho trở thành “nạn nhân” đầu tiên trong cuộc cách mạng nhân sự. Anh không có tên trong danh sách du đấu Mỹ - dấu hiệu cho thấy Man Utd đã sẵn sàng để cầu thủ người Argentina ra đi.

Hợp đồng với Man United còn đến năm 2028, nhưng cơ hội để Garnacho ở lại ngày càng mong manh. Thị trường chuyển nhượng ghi nhận nhiều lời đồn đoán: Chelsea từng được nhắc tới, các CLB Saudi Arabia sẵn sàng trải thảm đỏ, và Aston Villa cũng cân nhắc một phương án trao đổi lấy Ollie Watkins. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng ở mức tin đồn.

Theo Sky Sports, Garnacho vẫn muốn tiếp tục chinh chiến tại Premier League. Song, Man United lại muốn bán đứt thay vì cho mượn, và thậm chí sẵn sàng giảm giá so với mức định giá ban đầu chỉ để nhanh chóng khép lại câu chuyện. Đó là một thực tế phũ phàng với một cầu thủ từng được coi là tương lai của “Quỷ đỏ”.

Ở tuổi 21, Garnacho vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Nhưng để duy trì phong độ đỉnh cao và giành suất dự World Cup 2026, anh cần một bến đỗ mới - nơi có thể trao cơ hội ra sân đều đặn. Sự nghiệp của Garnacho như đứng giữa ngã ba đường: ở lại Old Trafford chỉ để ngồi ghế dự bị, hay dũng cảm tìm một môi trường khác để phát triển?

Điều đáng lo là phong độ không phải vấn đề duy nhất của Garnacho. Thái độ và cách ứng xử ngoài sân cỏ cũng là lý do khiến hình ảnh của anh trong mắt CĐV xấu đi. Từ những bài đăng ám chỉ sự bất mãn cho đến những phát ngôn gây tranh cãi, Garnacho đã làm mất đi thiện cảm mà anh từng nhận được.

Sự việc gần đây nhất là minh chứng rõ rệt. Khi Rashford hoàn tất thương vụ tới Barcelona, Garnacho bình luận “let’s go” trên Instagram - một hành động khiến fan Man United cảm thấy bị phản bội. Ở Old Trafford, những câu chuyện như vậy thường chỉ có một kết cục: ra đi.

Từ một viên ngọc sáng, Garnacho giờ giống người lạc lối trong chính ngôi nhà từng chắp cánh cho mình. HLV Amorim thẳng thừng không điền tên anh vào kế hoạch dài hạn. Các CĐV, từng kiên nhẫn bảo vệ đồng đội, giờ cũng chẳng còn mấy mặn mà. Khi không còn sự hậu thuẫn từ cả CLB lẫn khán giả, quyết định chia tay là điều tất yếu.

Câu chuyện của Garnacho không chỉ là một lời cảnh tỉnh cho các cầu thủ trẻ về tầm quan trọng của thái độ chuyên nghiệp, mà còn là minh chứng cho sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Tài năng thôi là chưa đủ. Ở một CLB giàu tham vọng như Manchester United, sự kiên định, nỗ lực không ngừng và bản lĩnh vượt qua khó khăn mới là yếu tố giúp một cầu thủ trụ vững.

Garnacho có thể sẽ rời Old Trafford trong mùa hè này. Anh vẫn còn đủ tiềm năng để khẳng định lại tên tuổi, nếu tìm được một môi trường phù hợp. Nhưng để làm được điều đó, Garnacho phải thay đổi chính mình: từ phong cách thi đấu đến tư duy, từ những pha bứt tốc trên sân đến sự trưởng thành ngoài đời.

Mùa hè 2025, Old Trafford đang dần khép lại một cánh cửa với Garnacho. Câu hỏi đặt ra là: liệu cầu thủ trẻ này có đủ bản lĩnh để mở ra một chương mới cho sự nghiệp của mình?

