‘Người thừa’ Gabriel Jesus

Jesus gia nhập Arsenal với nhiều kỳ vọng, và ngay lập tức khẳng định giá trị trong trận đấu gặp Leicester City vào tháng 8/2022. Màn trình diễn xuất sắc với cú đúp và hai pha kiến tạo trong chiến thắng 4-2 biến Jesus thành người hùng tại Emirates.

HLV Mikel Arteta không giấu nổi sự phấn khích, dành nhiều lời khen ngợi cho tiền đạo người Brazil khi cho rằng anh là "mảnh ghép hoàn hảo" để nâng tầm đội bóng. Tại thời điểm đó, nhiều người tin rằng Arsenal cuối cùng đã tìm thấy trung phong xứng đáng cho vị trí “số 9” họ tìm kiếm bấy lâu.

Jesus không chỉ sở hữu kỹ thuật điêu luyện mà còn có tinh thần chiến đấu quyết liệt, phẩm chất mà Arteta rất coi trọng. Tuy nhiên, sự nghiệp của Jesus tại Arsenal không trọn vẹn như những gì anh và người hâm mộ mong đợi.

Chấn thương là cơn ác mộng lớn nhất đối với bất kỳ cầu thủ nào, và Jesus không phải là ngoại lệ. Mùa giải đầu tiên của ngôi sao người Brazil tại Arsenal bị gián đoạn bởi chấn thương đầu gối nghiêm trọng, buộc bản thân phải nghỉ thi đấu đến ba tháng.

Từ đó, Jesus liên tục phải làm bạn với phòng y tế khi các chấn thương nhỏ nhưng dai dẳng ở đầu gối cứ “ghé thăm” theo thời gian. Điều này khiến anh bỏ lỡ đến 35 trận đấu trong màu áo “Pháo thủ” trong hai năm rưỡi, gần bằng một mùa giải trọn vẹn.

Chuỗi chấn thương này làm suy giảm thể lực, ngăn cản Jesus phát triển và duy trì phong độ ổn định. Thiếu vắng thời gian ra sân đều đặn, tiền đạo người Brazil khó lòng lấy lại được cảm giác bóng và nhịp điệu cần thiết cho một tiền đạo. Kể từ năm 2024, Jesus mới chỉ có hai lần được ra sân liên tiếp trong đội hình chính thức - một con số đáng báo động cho thấy tình trạng không ổn định của anh tại Arsenal.

Ngay cả khi hoàn toàn khỏe mạnh, Jesus cũng không được đánh giá cao về khả năng dứt điểm. Điều này phần nào thể hiện qua chính lời thừa nhận của anh, rằng ghi bàn "không phải là điểm mạnh" của mình.

"Tôi không thể kiểm soát mọi thứ", cựu tiền đạo Man City chia sẻ. “Tôi tập luyện, tìm kiếm cơ hội, di chuyển và hỗ trợ đồng đội”.

Tuy nhiên, ở vai trò một tiền đạo trung tâm, việc ghi bàn là yếu tố then chốt và là thước đo quan trọng nhất. Theo thống kê, kể từ mùa giải 2017/18 - mùa đầu tiên của Jesus tại Ngoại hạng Anh với Manchester City, anh chỉ ghi được 63 bàn không tính phạt đền, trong khi một tiền đạo trung bình có thể đạt tới 78 bàn từ các cơ hội tương tự. Điều này tạo ra một khoảng cách đáng kể, chỉ kém mỗi Dominic Calvert-Lewin về số bàn thắng thấp hơn so với kỳ vọng (xG) trong nhóm tiền đạo chính của giải đấu.

Dù Jesus đã có bàn thắng đầu tiên sau 9 tháng trong trận Carabao Cup gặp Preston North End, anh vẫn loay hoay tìm lại cảm giác ghi bàn tại Premier League và Champions League mùa 2024/25. Bàn thắng là cách duy nhất giúp tiền đạo người Brazil giành lại niềm tin từ huấn luyện viên và khẳng định chỗ đứng của mình trong đội hình chính.

Một trong những thách thức lớn nhất với Jesus hiện tại là sự thay đổi chiến thuật của Arsenal. Khi Arteta xây dựng CLB trở thành ứng cử viên vô địch, đội bóng cũng đối diện với lối chơi phòng ngự kín kẽ hơn từ các đối thủ.

Vai trò trung phong giờ đây không chỉ yêu cầu khả năng di chuyển mà còn đòi hỏi sự linh hoạt trong cách giữ bóng và khả năng chiến thắng trong các pha không chiến. Kai Havertz - người thường xuyên thay thế Jesus ở vị trí trung phong - không phải chân sút sắc bén nhưng lại mang đến một ưu thế mới cho Arsenal nhờ chiều cao và khả năng làm tường tốt hơn.

Havertz giúp Arsenal có phương án tấn công đa dạng hơn, đặc biệt khi cần triển khai bóng dài hoặc khi phải đối đầu với hàng thủ chơi lùi sâu. Trong khi đó, Jesus với phong cách năng động nhưng thiếu hiệu quả trong các pha dứt điểm lại phù hợp hơn với vị trí tiền đạo cánh.

Cựu sao Man City có thể tận dụng tốc độ và kỹ thuật để hỗ trợ đồng đội và tạo đột biến từ hai biên. Tuy nhiên, sự xuất sắc của Bukayo Saka và Gabriel Martinelli trên hai cánh hiện tại khiến cơ hội ra sân của Jesus càng trở nên hạn chế.

Dù không còn là lựa chọn số một trên hàng công, Arsenal vẫn kiên nhẫn với Jesus. HLV Arteta thể hiện sự kỳ vọng, nhưng đồng thời cũng cảnh báo rằng Jesus cần "nỗ lực nhiều hơn để giành lại vị trí". Điều này đồng nghĩa với việc tiền đạo 27 tuổi phải cải thiện khả năng dứt điểm cũng như chứng minh rằng bản thân xứng đáng với niềm tin mà đội bóng đã đặt vào mình.

Con đường trở lại phong độ đỉnh cao của Jesus sẽ không dễ dàng. Anh cần không chỉ cải thiện khả năng ghi bàn, mà còn phải vượt qua những trở ngại về thể lực và sự cạnh tranh khốc liệt từ các đồng đội.

Với tài năng và tinh thần chiến đấu của mình, Jesus hoàn toàn có thể trở lại và đóng vai trò quan trọng cho Arsenal trong hành trình chinh phục các danh hiệu. Tuy nhiên, để làm được điều đó, anh sẽ phải vượt qua nhiều thử thách và chứng minh rằng màn ra mắt đầy hứa hẹn của mình không chỉ là khoảnh khắc nhất thời.

Người hâm mộ Arsenal chắc chắn sẽ vẫn kỳ vọng vào sự trở lại của tiền đạo Brazil, nhưng với tình hình hiện tại, chỉ có nỗ lực và cải thiện từ chính bản thân Jesus mới có thể đưa anh trở lại ánh hào quang đã từng có.

