Một người từng khiến Cameron Hanes khó chịu suốt nhiều năm lại vô tình mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời ông, để lại bài học về cách nhìn nhận người khác.

Tôi phải thừa nhận và cảm ơn bố dượng. Ông chính là người đầu tiên đưa tôi đến với săn bắn.

Điều trớ trêu là người hùng vĩ đại nhất trong tuổi thơ tôi lại chưa bao giờ đi săn. Ông chẳng mặn mà gì với việc đó. Bố tôi thường mỉa mai và trêu chọc rằng: “Mỗi lần giết một con vật, con lại mất đi vài tế bào não đấy.”

Nhưng tôi biết ông vẫn rất tự hào về thành tựu đi săn của tôi. Sau khi cuốn sách đầu tay của tôi về săn bắn, Bowhunting Trophy Blacktail (tạm dịch: Kỹ thuật săn hươu đuôi đen bằng cung), được xuất bản, chính ông đã chủ động tìm đến các hiệu sách để thuyết phục họ nhập về cả chồng. Ông luôn yêu thương và ủng hộ tôi hết lòng, dù ông chưa bao giờ đi săn.

Còn bố dượng lại là người đưa tôi và em trai đi săn. Có lẽ mẹ đã thúc giục ông nên “dành thời gian cho bọn trẻ”. Thời ấy, ở vùng quê, săn bắn là việc hầu như ai cũng làm. Với một số người, đó đơn thuần là thú vui tiêu khiển, chứ họ không hề tập luyện bài bản như một môn thể thao.

Khi đó, tôi không phải là một người bạn đi săn lý tưởng vì chiếc quần jeans ống rộng của tôi luôn tạo ra tiếng sột soạt mỗi khi di chuyển. Tôi hiếm khi giữ được sự tĩnh lặng cần thiết. Bố dượng tôi thì vừa đi vừa rít thuốc, và phần lớn thời gian ông nổi cáu vì chúng tôi tạo ra quá nhiều tiếng động.

Kết quả, tôi chưa bao giờ thực sự tận hưởng những chuyến đi săn cùng ông, nhưng ông chính là người đã dẫn dắt tôi vào nghề từ khi tôi 15 tuổi, còn em trai tôi 12 tuổi.

Ảnh minh họa.

Tôi thực sự nể bố dượng. Ông không chỉ đưa tôi và em trai tôi đi săn, mà ông còn đưa chúng tôi đến một trại săn hươu lớn ở miền đông Oregon, nơi các anh trai của ông thường lui tới. Giờ đây tôi mới hiểu việc đó đặc biệt đến nhường nào.

Những người đàn ông trưởng thành khi ấy chẳng hề muốn có trẻ con quanh quẩn ở đó. Nếu ở vị trí của họ, tôi cũng sẽ nghĩ như vậy. Tôi dám chắc rằng khi tôi và Pete xuất hiện, họ đã nhìn nhau kiểu: “Cái quái gì đây? Nhà trẻ à?” Họ vốn chỉ muốn tụ tập để săn bắn, nhậu nhẹt và chơi poker trong lều vào buổi tối. Nhưng bố dượng tôi đã chấp nhận mọi sự khó xử để đưa chúng tôi đi cùng. Nhờ có ông, tôi đã hạ được con hươu đực đầu tiên trong đời.

Hai anh em tôi đang tự đi săn thì tôi hạ được một con hươu đực non. Tôi dùng một khẩu Savage .300 cũ kỹ với một ống ngắm 4x loại rẻ tiền, và tôi nghĩ mình nhìn thấy sừng, nên tôi đã đặt tâm ngắm vào sau vai con hươu rồi bóp cò ở khoảng cách khoảng 137 mét. Sau khi tôi nổ súng, em trai tôi nhìn tôi đầy ngạc nhiên:

“Anh bắn một con hươu cái à?”

“Đó không phải là một con hươu cái,” tôi nói với em, nhưng trong lòng chợt dấy lên nỗi nghi ngờ.

Ôi, chết tiệt, mình có bắn nhầm một con hươu cái trong mùa săn hươu đực không?

Khi chúng tôi đến chỗ con hươu, tạ ơn Chúa có một cái sừng non đang mọc ra trên đầu nó. Nó hợp pháp, nhưng chỉ vừa đủ mức cho phép.

Bố dượng không chứng kiến cảnh tôi hạ con hươu đực non đầu tiên, và tôi cũng chẳng nhớ chúng tôi có đi săn cùng nhau lần nào nữa hay không. Nhưng ông đã mở ra con đường săn bắn cho tôi. Việc đưa chúng tôi đến trại săn đó có lẽ là một thảm họa với ông, nhưng lại là bước ngoặt thay đổi cuộc đời tôi.

Đừng bao giờ định kiến ai có thể và không thể tạo ra một tác động trong cuộc đời bạn. Ngay cả những người bạn ít ngờ tới nhất, đôi khi cũng có thể trở thành người đóng vai trò then chốt trong hành trình của bạn. Có lẽ nhân vật phản diện trong câu chuyện của bạn thực ra chỉ là một phản anh hùng trá hình.